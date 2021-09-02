В помещении, принадлежащем семье бывшего помощника президента Азербайджана Али Гасанова, действовала фабрика троллей. Это следует из материалов уголовного дела против исполнительного директора Фонда господдержки СМИ Вугара Сафарли. Выдержки из уголовного дела опубликованы «Радио Азадлыг».

Одно из обвинений, выдвинутых против Вугара Сафарли, касалось договора об аренде офиса в административном здании по адресу: ул. Метбуат, 23 L.

Сафарли в ходе допроса на следствии подтвердил, что арендуемое здание принадлежит помощнику президента Али Гасанову, который и предложил арендовать там офис по завышенным ценам в течение 9 лет.

Данное здание было на балансе фирмы «Азерметбуатяйым», учредителем которой было ООО «Kaspi.az», принадлежащее супруге Гасанова Соне Велиевой.

С 2019 году Фонд господдержки СМИ по поручению Али Гасанова арендовал там еще одно помещение, площадью 421 кв.метр. По признанию Сафарли, новый договор заключил с сыном Али Гасанова Шамхалом Гасановым, поскольку здание уже было оформлено на его имя.

По указанию Али Гасанова, там была размещена «группа блогеров». (Туран)