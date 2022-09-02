Россия потеряла на войне с Украиной уже 6024 военных. Их имена установили журналисты «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны» вместе с волонтерами. Авторы исследования основывались на публикациях в открытых источниках.

По состоянию на 2 сентября максимальное число погибших (278 человек) зафиксировано в Дагестане. На втором месте идет Бурятия (256 человек), на третьем — Краснодарский край (227 человек). Для сравнения: известно лишь о 15 погибших из Москвы, хотя жители столицы — это почти 9% населения России.

17% потерь (1025 человек) составляют офицеры, среди них — 4 генерала и 35 полковников. Самой уязвимой категорией являются младшие офицеры (750 погибших), поскольку именно им приходится принимать основные тактические решения по ведению боя. При этом большинство из них еще молоды и неопытны (звание лейтенанта чаще всего получают в 21-22 года).