Россия потеряла на войне с Украиной уже 6024 военных. Их имена установили журналисты «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны» вместе с волонтерами. Авторы исследования основывались на публикациях в открытых источниках.
По состоянию на 2 сентября максимальное число погибших (278 человек) зафиксировано в Дагестане. На втором месте идет Бурятия (256 человек), на третьем — Краснодарский край (227 человек). Для сравнения: известно лишь о 15 погибших из Москвы, хотя жители столицы — это почти 9% населения России.
17% потерь (1025 человек) составляют офицеры, среди них — 4 генерала и 35 полковников. Самой уязвимой категорией являются младшие офицеры (750 погибших), поскольку именно им приходится принимать основные тактические решения по ведению боя. При этом большинство из них еще молоды и неопытны (звание лейтенанта чаще всего получают в 21-22 года).
Исследователи считают, что на самом деле потери выше на 40–60% от подтвержденных. По их мнению, на это указывает постоянное появление на российских кладбищах новых признаков похорон военных, о которых не сообщают местные власти и СМИ.
Минобороны России не отчитывалось о потерях на войне в Украине с конца марта — тогда ведомство заявило о гибели 1351 военного. Власти Украины утверждают, что число погибших россиян составляет 48 700 человек. В конце июля директор ЦРУ Уильям Бернс оценил российские потери в войне с Украиной в 15 000 человек убитыми и около 45 000 ранеными. (moscowtimes.ru)