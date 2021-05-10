Трое ветеранов, отправленных на лечение в Турцию Фондом YAŞAT вернулись в Азербайджан

Трое тяжелораненых азербайджанских военнослужащих, отправленных на лечение в Турцию Фондом YAŞAT, выздоровев, вернулись на родину.
Как сообщили АПА в фонде, успешно завершено лечение ветеранов Расулова Эльшада Алимурад оглу, Назарова Наиля Фаиг оглу и Мусаева Бахмана Натиг оглу в Турции.
Фонд также предоставит лекарственные средства, предназначенные для их лечения в ближайшие месяцы.
В настоящее время в Турции продолжается процесс обследования, лечения и реабилитации еще 70 военнослужащих, а также ветеранов, доставленных на родину Фондом YAŞAT по заключению врачей.
Фонд YAŞAT будет контролировать лечение наших ветеранов до полного его завершения.
Да исцелит Аллах наших ветеранов!