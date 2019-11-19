Выжить в школе: чаще всего ученики и их родители жалуются на буллинг

Буллинг, то есть травля одних учеников другими, становится одной из основных проблем отечественных школ. Об этом свидетельствуют данные «горячей линии» Министерства образования. В октябре на нее поступило 28 звонков. Обращения пришли из Баку, Сумгайыта, Гянджи, Абшеронского, Саатлинского, Исмайыллинского, Астаринского, Агдашского, Самухского, Агсуинского, Билясуварского и Евлахского районов. Звонки были связаны, в основном, с буллингом, а также конфликтными ситуациями между учителями и учащимися. По поручению министерства, все случаи были рассмотрены на местах с участием учеников, их родителей и учителей. Подтвержденные факты обсуждены в педсоветах соответствующих школ. Одному из ответственных лиц, допустивших недочеты в работе, вынесено письменное предупреждение, еще семерым – выговор.

Исполнительный директор неправительственной организации «Надежное будущее» Кямаля Ашумова заявила #, что и на их детскую горячую линию с каждым днем поступает все больше звонков в связи с буллингом. Но, по ее словам, родители нередко называют так не только травлю одних учащихся другими, но и агрессию по отношению к ребенку со стороны педагога.

«И то и другое формы насилия, и с ними надо бороться. Минобразования работает над тем, чтобы решить проблему буллинга. Оно выпустило ролик на эту тему, который распространен в соцсетях. Также проводятся просветительские работы в школах. Плюс в последнее время, сотрудники Минобразования часто осуществляют визиты в школы, контактируя с детьми и педагогами. Но надо привлекать к работе и НПО, и Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей, местные структуры, которые могут вести работу в школах. Пока контакт со школами затруднен, и этот барьер необходимо убрать. Мы, как НПО, ведущее борьбу с насилием над детьми, имеем опыт в этой сфере и готовы им поделиться, и участвовать в проводимых работах», –сказала она.

Родителям, как говорит эксперт, также нужно открыть доступ в школы, чтобы они чаще общались с педагогами, могли сидеть на уроках. Надо понять, что без родителей школа не сможет справиться с проблемой буллинга. Сначала необходимо работать с ними, а потом с детьми. Есть родители, которых нужно учить родительским навыкам, они не умеют воспитывать, общаться с детьми.

По словам К.Ашумовой, большую сложность представляет мониторинг в деревнях, расположенных в отдаленных местах. Сотрудники Минобразования не могут посещать их так часто, как следовало бы. Но давать распоряжения директорам школ неэффективно, надо найти доступ к педагогам и школьникам.

Кроме того, как говорит эксперт, важно развивать институт школьных психологов.

«Мы должны правильно диагностировать и анализировать случаи буллинга, а потом уже думать о реабилитации жертв и наказании виновных. Безнаказанность всегда будет способствовать тому, что подобные случаи будут повторяться. Нужно подготовить стратегический план в системе образования, направленный на работу по предотвращению буллинга в школах»,–подчеркнула она.

Психолог Азад Исазаде отмечает, что буллинг может иметь место в любом коллективе, но чем тот моложе, тем больше вероятность данного явления

«В тюрьме вступают в силу законы криминального мира, в армии – дедовщина, а в школе буллинг, который может быть в форме бойкота, оскорблений, применения физической силы. В большинстве коллективов кто-то кого-то недолюбливает, но если коллектив здоровый это никак не будет проявляться. Потому важна профилактика»,–считает он.

Полностью убрать это явление нельзя, но можно, как говорит психолог, свести подобные случаи к минимуму. Он отметил, что из-за конфликтов люди нередко покидают коллектив, в котором являются белой вороной. Но иногда не получается это сделать.

«Скажем, не всегда возможно перевести ребенка в новую школу в середине года. К тому же, нередко родители считают, что ничего страшного не происходит и волноваться не стоит. Однако,–говорит А.Исазаде,– если не предпринять меры, травля только усилится. У детей не развито чувство эмпатии, они более жесткие и обычно видят только черное и белое. Психологическое насилие страшно тем, что оно нередко остается незамеченным в отличие от физического. Но при любом виде насилия, у ребенка будет психологическая травма, и могут появиться мысли о суициде».

Школьные психологи должны выявлять конфликты и предотвращать их, используя форму игры, факультативы. Но, по словам А.Исазаде, в школах мало школьных психологов, они не успевают работать со всеми детьми. Потому они обращают внимание только на самых замкнутых или самых больших шалунов. У них нет единого инструментария по работе с детьми. Нет единого механизма, какие профилактические работы проводить, и это нивелирует работу школьных психологов. А.Исазаде уверен, что нужна психологическая лаборатория в системе образования, курсы усовершенствования, семинары для школьных психологов.

«Помимо психологов, педагоги тоже борются с буллингом. В классах за моральным климатом должны следить школьные руководители. Там где учителя подходят к своей работе со всей ответственностью, случаев буллинга почти не бывает»,–считает он.

Что касается горячей линии Минобразования, то, по его мнению, она важна, но не носит концептуальный характер. Конкретному ребенку помогут, а может быть в соседней школе, другой ребенок в это время тоже страдает от буллинга, но не решился позвонить. Нужно бороться не только с отдельными случаями, но и с явлением в целом, говорит психолог.

Глава Лиги защиты прав детей Юсиф Бекиров считает, что дети должны знать свои права, и в школе должен быть специальный предмет, посвященный этому. Преподавать его надо с 1 класса.

«Надо развивать в детях гуманное отношение к людям, животным, природе. Учить их тому, чтобы они желали товарищу того же, что и себе. Объяснять им это,–подчеркивает эксперт,– должны родители и педагоги. Но учителя сами нередко дискриминируют учащихся. Они могут оскорбить ученика, а его одноклассники продолжат его унижать. Учитель, видя конфликт, должен пресекать его, объясняя, что все равны. В том, что буллинг стал частым явлением в школах виновата отечественная система образования».

Председатель объединения независимых учителей Азербайджана (ОНУА)Малахат Муршудлу считает буллинг в школах проблемой:

«При звонке спрашивают имя, школу, класс, поэтому, если такие результаты на горячей линии значит все действительно серьезно. То, что творится в обществе, отражается и на школах. Уровень агрессии растет. Воспитательные работы ведутся не в том русле. Дети не ходят в музеи, не встречаются с поэтами, писателями. Система учебно-воспитательной работы на низком уровне, так же как и психологическая работа».

Эксперт отметила, что мало обратиться с проблемой, надо чтобы она получила отклик и решение.

«Ежегодно Минобразования объявляет, сколько обращений туда поступает, а вот, сколько из них решено, неизвестно, такие цифры не называются. Некоторые обращаются из года в год и не получают ответа. Я лично обращалась трижды и на горячую линию, и на сайт министерства, и письменно по разным вопросам, касающимся школьных проблем, и ничего. В частности, я обращалась с 2015 по 2019 годы с предложением о переиздании Педагогической Антологии. Она была издана в конце 20 века на русском языке. Но сейчас есть необходимость ее переиздания с дополнениями на государственном языке. Однако в Минобразования мне даже не ответили, рассмотрят этот вопрос или нет»,-сказала М.Муршудлу.

По ее словам, ее часто просят посодействовать в обращении в Минобразования, но она бессильна. Эксперт подчеркнула, что для того, чтобы улучшать что-то в системе образования, необходимо, чтобы был контакт между чиновниками от образования и простыми гражданами.