Нелепое и абсурдное решение министерства образования Азербайджана о выпускных школьных экзаменах сегодня дает свои горькие плоды.

Напомним, что согласно постановлению министерства образования, в 2023 году выпускные экзамены на базе полного (11-летнего) среднего образования прошли 5 и 12 марта, а на базе общего (9-летнего) среднего образования прошли и пройдут – 9, 16 и 30 апреля.

То есть, получается, что ученики 11-х классов, сдавшие выпускные экзамены, вместо того, чтобы не ходить школу, должны снова ее посещать до конца учебного года – до 15 июня.

Об этой пустой трате времени учеников # уже писало (https://zerkalo.az/sdavshih- vypusknye-ekzameny-11- klassnikov-vynuzhdayut- poseshhat-shkolu- minobrazovaniya-ne-druzhit-s- logikoj/). Но имевший место неприятный инцидент в одной из средних школ Мингячевира показал, что праздное и бессмысленное времяпровождение старшеклассников влечет за собой негативные последствия. И в данном случае речь идет даже не о безобидной потере драгоценного для каждого будущего абитуриента времени.

Так, в одной из школ вышеназванного города ученики XI класса, взяв за основу расхожее выражение «время — деньги», решили монетизировать вынужденный досуг. Правда, их «блестящая» идея входила вразрез с азербайджанскими законами, за что они и поплатились. Причем, в буквальном смысле этого слова. Но раскошеливаться пришлось не юнцам, а их родителям.

Но все по порядку.

Итак, как передают местные СМИ, стало известно, что старшеклассники после нудного и лишенного смысла протирания штанов на уроках, решили и дальше «убивать время», но уже внеся в «окно» элементы разнообразия и материальной выгоды. Проще говоря, затевали игру в карты на деньги.

Причем, открытость и прозрачность в полном азарта игровом процессе, судя по всему, обеспечили сами же участники «школьного казино». Во всяком случае, соответствующие виедокадры распространились в социальных сетях, после чего вопросом решили заняться правоохранительные органы.

По словам старшего инспектора Шекинской региональной группы пресс-службы МВД капитана полиции Махира Масимова, по факту было проведено расследование. С учениками при участии родителей были проведены соответствующие разъяснительные работы и профилактические беседы.

В результате, в отношении родителей несовершеннолетних любителей азартных игр был составлен протокол по статье 189 КоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению детей).

Данная статья влечет вынесение предупреждения, либо наложение штрафа в размере от сорока до шестидесяти манатов.

Учитывая азербайджанские реалии, можно предположить, что одним устным предупреждением родители не отделались, и понести наказание также и манатом.

Во всей этой истории вызывает недоумение один момент. Да, возможно, родители где-то недоглядели, что-то упустили (хотя и играть на деньги от своих чад они, вряд ли, требовали), но как же школа? Получается, она как бы ни при чем. Хотя по логике, поскольку «мини-казино» функционировало именно в пределах школы, в ответе учителя, классный руководитель, директор.

Куда же они смотрели? Улучшали отчетность, чтобы в духе советских времен, щелкая каблуками, отрапортовать перед представителями минобразования о выполнении и перевыполнении плана? Думается, что в этом вопросе администрация школы должна разделить ответственность с родителями.

И этот случай, скорее всего, не единичный. Просто это событие стало достоянием общественности. Несложно предположить, что таких фактов намного больше. Просто юные любители азартных игр, в отличие от своих мингячевирских коллег, более умны и осторожны. В таком деле публичность ни к чему. А после данного инцидента станут еще более умными и осторожными…