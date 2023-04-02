На днях президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила в парламенте с ежегодным обращением, в котором озвучила критику в адрес правящей партии «Грузинская мечта». Согласно мнению Зурабишвили, «Грузинская мечта» предпринимает попытки по смене внешнеполитического курса Грузии и дистанцируется от стратегических партнеров, поддерживающих страну в течение многих лет.

Она также обвинила правящую партию в том, что вместо усиления государственных и демократических институтов, «Грузинская мечта» старается добиться однопартийного правления и исключает из своих рядов всех, кто имеет отличное мнение.

Это выступление произошло на фоне очередного политического кризиса, переживаемого Грузией и поводом для которого стала попытка принятия парламентом скандального законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

Данный законопроект напоминал собой действующий в России закон и представлял документ по которому некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20 процентов их доходов будет поступать из-за рубежа. Согласно законопроекту, подобные организации будут обязаны пройти регистрацию, а в случае отказа их могли оштрафовать или же их деятельность попадала под расследование госорганов. Иными словам, этот законопроект создавал инструменты давления на некоммерческие общественные организации и СМИ, многие из которых имеют заметное влияние на общественное мнение.

Еще в феврале экспертное сообщество озвучивало мнение о том, что в случае принятия данного законопроекта это негативно скажется на получении финансовой помощи от европейских институтов и сделает гражданское общество Грузии более уязвимым.

На фоне отказа властей Грузии применить западные санкции против России и значительного увеличения товарооборота с этой страной, который по итогам 2022 года превысил 2,4 млрд долларов, что на 52 процента больше чем в 2021 году, грузинская оппозиция восприняла законодательную инициативу по принятию закона «О прозрачности иностранного влияния» как попытку правящей партии «Грузинская мечта» укрепить свою властную монополию путем подавления гражданских свобод.

По мнению западных экспертов, этот законопроект также противоречил стремлению Грузии к демократической открытости и подрывал цель страны по вступлению в Евросоюз. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон в случае его принятия, поскольку она «не может поддержать такое законодательство и преследование новых агентов».

Оппозиция и гражданские активисты в знак протеста вышли на улицы неся собой флаги Грузии и ЕС, скандировали лозунги «Нет российскому закону в Грузии», «Русские» и «Рабы». Ситуация обострилась до такой степени, что полиции пришлось применять слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих.

Результатом протестов 6-10 марта стал отзыв скандального законопроекта из парламента. Все задержанные во время акций протеста были отпущены на свободу. Тем самым гражданские активисты и оппозиция, продемонстрировав силу и единство, сумели приостановить развитие событий по сценарию «Грузинской мечты». Эти протесты стали третьими масштабными волнениями в Грузии за последние три года.

По мнению большинства грузинских экспертов, за попыткой принятия скандального закона «О прозрачности иностранного влияния» стоят пророссийские силы в лице депутатской фракции «Сила народа». Основной костяк этой фракции составляет группа депутатов, которые вышли из партии «Грузинская мечта», но продолжающие выполнять политические заказы правящей партии. В своих заявлениях они часто озвучивают идеи, несовместимые с евроатлантической интеграцией Грузии, а также выступают за сохранение традиционных ценностей и противодействие «американскому влиянию».

Выделение «Силы народа» в отдельную фракцию и внесение ими скандального законопроекта» оппозиционные депутаты назвали «предвыборным трюком для привлечения пророссийского электората» на следующие парламентские выборы, которые пройдут в 2024 году.

В итоге «Грузинская мечта» была вынуждена отказаться от этой идеи, столкнувшись с массовым уличным протестом и критикой со стороны международного сообщества. Однако это нельзя считать победой оппозиции, а лишь временным отступлением правящей партии. Эскалации в обществе удалось избежать, но причины политического кризиса никуда не делись. Правящий режим озабочен вопросом дальнейшего сохранения власти и жаждет ослабления оппозиции в преддверии очередных парламентских выборов 2024 года.

Тем временем гражданское общество требует от властей проведения реформ для скорейшей евроинтеграции. Еще в июне 2022 года Еврокомиссия отказала в предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, ссылаясь на невыполнение необходимых для этого условий. Представители Еврокомиссии рекомендовали грузинским властям, в частности, реформировать судебную систему, провести «деолигархизацию» и усилить борьбу с организованной преступностью.

Согласно опубликованным в начале февраля текущего года данным социологического опроса, проведенного Национальным демократическим институтом (NDI) и CRRC Georgia, среди населения Грузии выросло число сторонников евроинтеграции. 81 процент респондентов поддерживают вступление страны в Евросоюз, а 73 процента выступают за вхождение Грузии в НАТО.

«Грузинская мечта» опасается, что выполнение 12 рекомендаций, которые требуются для получения страной статуса кандидата в Евросоюз, чревато потерей ее власти. В последние годы «Грузинская мечта» систематически маргинализировала основные оппозиционные партии и, заручившись поддержкой Грузинской православной церкви, укрепляла контроль над всеми ветвями власти. Параллельно создавались лояльные СМИ, а также откладывались институциональные реформы, требующиеся для евроинтеграции.

Подобное положение, когда между властями Грузии и Западом усиливаются противоречия, отвечает интересам России. Ведь чем более авторитарной страной становится Грузия, тем сильнее она будет дрейфовать от Запада в сторону России.

Внутриполитическую ситуацию в Грузии усугубляет также фактор экс-президента Михаила Саакашвили, который более чем полутора лет находится под стражей и в настоящее время из-за резко ухудшающегося здоровья пребывает под надзором полиции в тбилисском медицинском центре Vivamed.

Саакашвили все последние годы оставался одной из ключевых фигур на грузинской политической арене, несмотря на то, что покинул Грузию после истечения второго президентского срока. В Грузии у него было немало сторонников, а созданная им партия «Единое национальное движение» (ЕНД) после смены власти стала крупнейшей оппозиционной силой в стране.

Вернувшись в Грузию в 2021 году, Саакашвили не смог сплотить вокруг себя оппозиционные силы. Возглавляемая им партия ЕНД потеряла большую часть электората и стала удобной мишенью для «Грузинской мечты», объясняющей все проблемы в стране провалами режима Саакашвили. Когда же для аналитиков и простых граждан стало очевидно, что и сама «Грузинская мечта» работает не слишком эффективно, правящая сила поставила их перед альтернативой «или мы, или Саакашвили», что буквально означало призыв выбрать из двух зол меньшее — в последние годы пребывания у власти Саакашвили обвиняли в усилении авторитарных тенденций.

Постепенно влияние Саакашвили на грузинское общество значительно ослабло и его актуальность сведена почти к нулю во внутриполитической повестке. Часть оппозиционно настроенных людей даже не хочет приходить на митинги, организованные при участии ЕНД. Дело дошло до того, что сам Саакашвили заявил о том, не намерен возвращаться в грузинскую политику и уже полностью дистанцировался от нее. Вместе с тем, несмотря на это, международные структуры используют фактор Саакашвили в качестве давления на власти Грузии, что может привести Тбилиси к сближению с Москвой.

По реакции российских властей на происходившие в Грузии события можно косвенно предполагать о заинтересованности Кремля в усилении позиций «Грузинской мечты», которая с треском провалилась. А после завершения протестов глава МИД России Сергей Лавров высказался за восстановление дипломатических отношений и прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси, а также похвалил Грузию за «мужество» в противостоянии диктату Запада.

В настоящее время приоритетом для властей Грузии является намерение выжить любой ценой в противостоянии с раздробленной, но активной оппозицией. Для этого логически есть два пути. Первый заключается в том, что «Грузинская мечта» может предпринять реформы для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз с целью победы на парламентских выборах 2024 года.

Второй путь предполагает авторитарный метод с усилением российского влияния. 2024 год не за горами и дальнейшее развитие событий в Грузии покажет, удастся ли «Грузинской мечте» и ее теневому лидеру Бидзине Иванишвили продлить свое дальнейшее пребывание у власти или же этому наступит конец.