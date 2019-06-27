Вопрос F-35 может заставить Турцию обратиться в арбитражный суд

Президент Турции прокомментировал участие Турции в программе создания самолетов пятого поколения F-35. Турция – не рынок для F-35, а участник программы создания самолетов, подчеркнул турецкий лидер.

По его словам, Турция уже перечислила на реализацию программы 1,25 миллиардов долларов. «Мы не намерены выходить из данной программы. Если американская сторона попытается выдворить Анкару из программы F-35, Турция обратится в международный арбитраж и потребует вернуть свои деньги», — подчеркнул, по сообщению Агентства Анадолу, Эрдоган.

| 2019-06-27T13:36:05+00:00 27 июня 2019, 13:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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