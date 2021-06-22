Экс-президент Армении и лидер блока «Армения» Роберт Кочарян заявил, что намерен обратиться в Конституционный суд (КС) в связи с нарушениями на прошедших парламентских выборах.

«Результаты выборов считаю странными. Все соцопросы говорили об обратной ситуации, в том числе и опросы, проведенные «Гэллапом» (социологической службой), которых трудно обвинить в симпатиях ко мне. Были массовые нарушения и использование админресурса, и мы обратимся в КС с жалобой после обработки всех данных», — сообщил Кочарян на пресс-конференции во вторник.

Кочарян заявил, что пока не принято решение, брать ли его политической силе депутатские мандаты, которые она получила, набрав около 20% на прошедших парламентских выборах.

«Мы пока в блоке не приняли окончательного решения. Но лично я считаю, что мы получили очень серьезную возможность продолжить нашу борьбу. Парламентская борьба усилит, а не заменит нашу уличную борьбу», — сообщил Кочарян. Говоря непосредственно о себе, он отметил, что «не представляет себя в парламенте», однако «окончательное решение еще не принято». (ТАСС)