Азербайджан в соответствии с положениями Бернской конвенции начал арбитражный процесс против Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров на международной конференции судей «Доступ к правосудию в области экологии» в Чолпон-Ате.

Выступая на конференции Ч.Аскеров дал подробную информацию о проделанной в Азербайджане работе в области охраны окружающей среды, и опыте судебной системы нашей страны в этом направлении.

Ч.Аскеров рассказал, что в настоящий момент Азербайджан применяет концепции «умный город» и «умное село» при восстановлении освобожденных от оккупации территорий. Это в свою очередь имеет важное значение с точки зрения защиты окружающей среды, сказал он.

Представитель Азербайджана также рассказал о причиненном экологическом ущербе в результате 30-летней оккупации азербайджанских территорий Арменией. Ч.Аскеров отметил, что расследования этих экологических преступлений продолжаются.

«Азербайджан в соответствии с положениями Бернской конвенции начал арбитражный процесс против Армении за крупномасштабный ущерб окружающей среде», — сказал он.

Ч.Аскеров также рассказал о шагах, предпринятых Азербайджаном в соответствии с политикой “зеленой энергии”, реализующейся под руководством президента Ильхама Алиева.

Международная конференция судей «Доступ к правосудию в области экологии» прошла городе Чолпон-Ата в Кыргызстане 14-16 сентября. Организаторами мероприятия выступили Верховный суд и Ассоциация судей Кыргызстана.