27 февраля Азербайджан в соответствии с договором Энергетической хартии начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел.

Азербайджанская сторона в арбитражном уведомлении, представленном Армении, потребовала от Еревана финансовую компенсацию за нарушение суверенных прав Азербайджана на энергоресурсы в период почти 30-летней незаконной оккупации этой страной наших территорий с 1991 по 2020 год.

Армения нарушила многочисленные положения Договора Энергетической хартии и фундаментальные принципы международного права, лишив Азербайджан посредством военной силы возможности использования энергетических ресурсов в Карабахском регионе, эксплуатируя энергетические ресурсы Азербайджана в свою пользу, а также лишив Азербайджан возможности дальнейшего развития энергетических ресурсов в соответствии со своей национальной энергетической политикой и обязательствами по окружающей среде.

В основе межгосударственного иска Азербайджана к Армении в соответствии с договором Энергетической хартии лежит незаконная эксплуатация Арменией богатых гидроэнергетических ресурсов Карабахского региона.

Концентрация 25% внутренних водных ресурсов Азербайджана в Карабахском регионе сделала его оптимальным местом для производства электроэнергии.

Крупнейшим из объектов гидроэнергетики, незаконно эксплуатируемых Арменией, является Тертерская гидроэлектростанция, расположенная на Сарсангском водохранилище, построенном на Тертерчае.

Армения также построила не менее 37 дополнительных несанкционированных гидроэлектростанций на суверенной территории Азербайджана во время оккупации.

Наряду с электроэнергией, производимой Тертерской ГЭС, эти дополнительные несанкционированные установки открыто служили “источником экспорта” в Армению.

Во время оккупации Армения также незаконно эксплуатировала угольное месторождение Чардаглы в Тертерском районе Азербайджана с целью использования на Ереванской тепловой электростанции.