Волнение в Калмыкии

В октябре 2017 года известный российский писатель, сценарист и телеведущий Эдвард Радзинский объяснял на заседании Совета Федерации сенаторам, что формула о революции, которую задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее результатами мерзавцы и проходимцы верна только в первой и третьей части. На самом деле главным революционером являются не оппозиция, для которой часто революция является большой неожиданностью, а сама власть, своими нелогичными действиями и вызывающая coup d’Etat — государственный переворот, позднее называемый революцией. Кстати, латинское слово revolutio означает поворот, переворот.

Все это на наших глазах происходит в России. Как говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), по итогам 2018 года зафиксирован рост протестных акций в России — состоялось 2526 митингов, что на тысячу больше, чем годом ранее. Нынешний год подтверждает этот вывод. Число протестных акций растет, география протестов расширяется от Бурятии и Тывы до Екатеринбурга и Архангельской области. Эксперты отмечают тренд на более широкое вовлечение в протестную повестку людей, далеких от политики.

Калмыкия по российским властным представлениям до недавнего времени была довольно спокойным регионом. На первый взгляд, ничто не предвещало общественного взрыва. Тем неожиданней для власть имущих как в столице Элисте, так и в Москве он произошел. И повод как многим кажется совершенно ничтожный.

Глава Калмыкии Бату Хасиков назначил мэром Элисты Дмитрия Трапезникова, который входил в руководство самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). С этого момента в столице республики начались акции протеста, которых там не видели 15 лет.

Назначение было изначально противоправным, так как устав города предусматривает, что мэром может быть назначен только депутат городского собрания. Пришлый назначенец таковым не являлся. И не важно, что собрание большинством голосов депутатов от партии «Единая Россия» эту кандидатуру утвердили.

Назначение Трапезникова вызвало большое недовольство, которое быстро перешло в протесты, вылившиеся в митинги. Жители Элисты откликнулись на эту новость народным сходом в центре города — 29 сентября протестующие потребовали отставки нового мэра. Отставки не произошло, и 1 октября жители вышли на молебен возле пагоды, так как власть митинг запретила.

Наконец 13 октября на площадь Победы в центре Элисты на согласованный митинг вышло примерно четыре тысячи человек, хотя организаторы заявили только 500. В городе с населением в 100 тысяч человек — это несколько процентов населения. Все равно как если бы в Москве на акцию протеста вышло более полумиллиона.

Затем последовал также не разрешенный митинг 27 октября с примерно таким же количеством участников. Интересно, что полиция не препятствовала его проведению. Как отмечают активисты, Элиста — небольшой город и все друг друга знают. Разгонять митинг, в котором участвуют соседи и даже родственники для местных полицейских очень непросто. Это очень важный фактор, который власть не совсем учитывает.

Вообще личность Трапезникова довольно сомнительная. Хотя Бату Хасиков в своем выступлении по телевидению и обосновывал свой выбор успехами его в деле возрождения Донецка и неподконтрольной Украине территории, на самом деле это откровенная ложь.

Хозяйственная жизнь неподконтрольных территорий буквально едва дышит и пронизана воровством, коррупцией и рейдерством. Трапезников в этом процессе весьма преуспел. После убийства, говорят российскими спецслужбами, своего шефа Захарченко Трапезников несколько дней стал во главе ДНР, но был быстро отодвинут московскими кураторами и почти на год исчез из поля зрения. За время же пребывания во власти ДНР он был известен как вор, коррупционер и крышеватель откровенной контрабанды, когда возглавлял так называемое министерство налогов и сборов ДНР. Сколько он уворовал денег, направленных Москвой в Донецк, никто не берется подсчитать, говорит о сотнях миллионов рублей.

Нет ничего удивительного, что назначение человека с такой репутацией вызвало протесты. Как говорил на митингах председатель исполкома Съезда ойрат-калмыкского народа Валерий Бадмаев, люди выступают против назначения Трапезникова потому что, во-первых, «по имеющейся у нас информации это преступник, которого ищут правоохранительные органы Украины».

Во-вторых, это человек абсолютно случайный, которого вот так привезли откуда-то и сказали: «Принимайте».

Крайнее раздражение вызвал факт, что вместе с Трапезниковым в Элисте появились странные люди из Донецка. Об этом в своем видеоблоге рассказал активист Арлтан Басхаев. «Появились странные персонажи из ДНР типа Бородая (первый так называемый премьер-министр ДНР в 2014 году — авт.). На улицах мелькают помятые алкашные морды уголовного типа. Какие-то неместные гопники».

Возникает вполне очевидный вопрос — зачем в Элисте и Москве власть пошла на такой опасный кадровый эксперимент. Арлтан Басхаев видит здесь обыкновенную коррупцию и желание, его связывают с Владиславом Сурковым, курирующим в Москве украинское направление, пристроить своих людей. Впрочем, одно другому не противоречит.

Аналитик Московского центра Карнеги рассматривает более дальние политические цели такого назначения.

Во-первых. Близится сдача донбасских сепаратистских образований Украине. Их руководство пытаются как-то встроить в российский административный аппарат. То ли за прошлые заслуги, то ли чтобы не оставлять их без дела. Иначе они быстро займутся противоправными действиями, что нежелательно во всех отношениях.

Во-вторых. Посмотреть последуют ли западные санкции против таких людей, занявших административные должности в регионах России. Калмыкия представляется удобным полигоном. Немногочисленное население, пустые территории, никакой базы экологических протестов.

В-третьих. Отработка системы внешнего управления депрессивным регионом.

В-четвертых. Подготовка к 2014 году. Крепнут сепаратистские настроения «Хватит кормить Москву». Украинских сепаратистов прошлого и настоящего призывают для борьбы с сепаратистами будущего уже в России. Они в международном розыске и деваться им некуда, поэтому без колебаний будут выполнять московские инструкции и предписания. Вплоть до масштабных вооруженных подавлений и репрессий.

Возможно, что в Москве и разрабатывают подобные планы, но не учитывают степень раздражения и накала общественных настроений. Как сказал Арлтан Басхаев, в Калмыкии последние события привели к быстрому формированию гражданского общества. Это обязательно скажется в ближайшем будущем.

Митинги в Элисте привлекли внимание, в первую очередь калмыков, по всей России. Из Нижнего и Среднего Поволжья в Элисту приезжали калмыки, жители Астрахани, Волгограда и Москвы. Как сказал бывший руководитель калмыцкого землячества в Москве Савр Дакинов, «Родина одна. Другой не будет. Пока мы молчали, почти всего лишились. Под разговоры, что будут инвестиции, лучшая жизнь, верили и надеялись. За это время треть уехала из республики. Если будем и дальше продолжать молчать, все потеряем».

Упорство власти вызывает политизацию протестов. Трапезников уже уходит на второй план. Требуют отставки главы республики Бату Хасикова, отставки городского совета и, о ужас!, прозвучали лозунги против Путина. Пусть их немного и лидеры протестов от них отмежевываются, но сам факт их появления говорит о многом.

Власть в случае с Калмыкией идти на уступки не намерена. Тем самым ситуация загоняется внутрь и общественное напряжение будет расти. Синьхайская революция в Китае в 1911 году началась в регионах, но закончилась свержением маньчжурской династии в столице Пекине.

Судя по всему, в Кремле считают, что контролируют ситуацию. В феврале 1917 года так думал и царь Николай II…