Глава буддистов Калмыкии и официальный представитель Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни-Басан Омбадыков) заявил о сложении полномочий шаджин-ламы.

В сообщении говорится, что он принял такое решение в связи с включением в реестр иностранных агентов.

«В сложившейся ситуации считаю целесообразным передать все полномочия, связанные с постом Шаджин-ламы Республики Калмыкия, ныне действующему настоятелю Централизованной религиозной организации Калмыцкий центральный буддийский монастырь «Геден Шеддуп Чой Корлинг» геше Тендзину Чойдаку (Мутулу Овьянову) и администратору гелонгу Йонтену Лодою (Сергею Киришову)», – сказано в публикации.

Минюст России включил Тэло Тулку Ринпоче в реестр иностранных агентов 27 января. В октябре прошлого года он осудил войну в Украине и заявил, что в ней права украинская сторона. Лама назвал войну «большим страданием» и заявил, что она не нужна.

Тэло Тулку Ринпоче был верховным ламой Калмыкии с начала 1990-х годов. Лама уехал в Монголию после ареста американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Он тоже является гражданином США и, по его словам, не захотел рисковать, оставаясь в России. (svoboda.org)