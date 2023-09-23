Роберт Менендес (демократ, от штата Нью-Джерси) временно слагает с себя полномочия председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США в связи с выдвинутыми против него американскими правоохранительными органами обвинениями в коррупции. Об этом сообщил глава демократического большинства верхней палаты Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

«Сенатор Менендес принял верное решение временно оставить пост председателя комитета по иностранным делам до разрешения этого дела», — говорится в письменном заявлении Шумера.

В нем также отмечается, что у Менендеса «есть право на <…> справедливое судебное разбирательство».

Менендес, который назвал беспочвенными выдвинутые против него обвинения, предстанет перед судом в Нью-Йорке 27 сентября. Прокуратура заявила, что законодатель и его супруга «были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси» и получили «сотни тысяч долларов в качестве взяток». В качестве взяток, по данным следствия, сенатор принимал наличные деньги, золотые слитки, дорогостоящие автомобили и иные ценные вещи. Предполагается также, что Менендес предоставлял чувствительную правительственную информацию и оказывал давление на сотрудников Министерства сельского хозяйства США, действуя в интересах Египта. В частности, Менендес мог влиять на решения исполнительной власти, касающиеся военных продаж и помощи Египту. (ТАСС)

