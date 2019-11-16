«Вкусные гастроли»: в Баку приехали легенды российского театра и кино

В Баку находятся легендарные российские актрисы – Людмила Полякова и Ирина Муравьева. Сегодня и завтра они выйдут на сцену Азербайджанского государственного академического русского драматического театра им. Самеда Вургуна, в составе труппы Государственного академического Малого театра.

Россияне привезли бакинцам одну из лучших театральных постановок всех времен – «Женитьбу» Н.Гоголя в постановке народного артиста СССР Юрия Соломина. В спектакле также задействованы Карина Саханенко, Валерий Афанасьев, Владимир Дубровский, Александр Ермаков, Александр Вершинин и др.

Более ста лет не появлялась на сцене Малого театра гоголевская «Женитьба», и сегодня театр предлагает зрителю свою версию комедии про разборчивую невесту и ее малоприятных женихов.

Как сообщает #, спектакль будет представлен в рамках программы «Большие гастроли. Зарубежная программа».

Перед началом спектакля состоялась пресс-конференция с участием организаторов гастролей, на которой приняли участие народные артистки Людмила Полякова, Ирина Муравьева и восходящая звезда Малого театра Карина Саханенко.

«Наши театры связывает давняя дружба», — начал свое выступление главный режиссер Русского драмтеатра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский, напомнив журналистам, что это не первые гастроли Малого театра в Баку, рассказал и о выступлении артистов своего театра на сцене Малого.

«При одном только упоминании «Малый театр» у каждого артиста начинается божественный трепет. Малый театр это сердце русского театра. Приезд в Баку этого великого театра начинает отсчет празднования 100-летия Русского драматического театра в Баку», — сказал Шаровский, передав слово великим артисткам.

Людмила Полякова призналась, что в Баку находится впервые:

«Согласна, это звучит немного странно, учитывая, что объехала я почти полмира. И этот приезд для меня как подарок судьбы! Это большая честь для меня быть здесь, и я уже могу поделиться трогательной историей, происшедшей со мной в Баку. Ко мне в дверь постучала горничная. Когда я ей открыла, она замерла и говорит мне: «Какая же вы красивая! Вы не растеряли свой шарм и очарование». Мне было очень приятно».

В отличие от Поляковой, Муравьева – частая гость в Баку.

«В последний раз была в Азербайджане в прошлом году. Очень рада снова оказаться в этом гостеприимном городе. У меня сосед на лестничной площадке – Артур, он азербайджанец. Очень хорошая семья у него. Мы с ним иногда обмениваемся впечатлениями о вашей удивительной стране», — откровенничает актриса.

Карина Саханенко призналась, что город покорил ее с первого взгляда:

«Я также впервые в Баку, и за эти два дня, которые мы здесь находимся, сделала один вывод: ваша нация излучает добро и направлена на то, чтобы дарить любовь. Я чувствую эту любовь на каждом шагу в Баку, и на сцене буду дарить вам свою любовь и очень надеюсь, что бакинцам понравится наш спектакль».

Елена Николаевна Булукова — генеральный директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности МК РФ

Директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова, говоря о гастролях в Баку, назвала их «вкусными»:

«В Баку всегда приезжаешь с удовольствием! Прекрасный город, замечательные люди. Бакинцы умеют встречать гостей», — заявила она, пригласив Русский драмтеатр выступить на главной сцене Малого театра с ответными гастролями, на что Александр Шаровский ответил:

«Приедем, и уже даже работаем над спектаклями, которые покажем на вашей прославленной сцене. Какие именно это будут постановки – пока держим в секрете».

Мысль продолжил советник посла РФ в Азербайджане Игорь Еронин, отметивший растущую динамику культурного взаимообмена между Азербайджаном и Россией:

«В этом году в Азербайджане выступило множество прославленных коллективов России. Следующий год объявлен в РФ Годом азербайджанской культуры. Будет представлена богатая содержательная программа. Помимо этого, Азербайджан примет участие в традиционном культурном форуме в Санкт- Петербурге. Уверен, что культурный обмен между нашими странами будет успешно развиваться и дальше», — заявил дипломат.

Генеральный директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности МК РФ Елена Булукова, рассказывая о дальнейшем развитии программы «Большие гастроли» и расширении ее зарубежной направленности, заявила в интервью #, что на следующий год в Баку ожидаются гастроли московского театра «Современник» и крупнейшего в мире театра кукол – Государственного академического центрального театра имени Сергея Образцова.