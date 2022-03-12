Гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Израиле отменили из-за «геополитической ситуации». Зрители узнали об этом от принимающей стороны, причем в первый день организаторы сообщили о продаже всех билетов, а на второй отменила спектакли.

Приезд труппы театра был намечен на начало апреля. Артисты собирались сыграть перед публикой постановку Римаса Туминаса «Война и мир» по роману Льва Толстого. Планировалось, что в Израиль приедут почти 70 человек.

«Еще вчера мы разговаривали с организаторами гастролей в Израиле, которые сообщали, что все билеты проданы, а сегодня они позвонили и сообщили о том, что гастроли отменяются в связи с геополитической ситуацией», — приводит TACC слова директора театра Вахтангова Кирилла Крюка (iz.ru)