Самое популярное в Азербайджане кулинарное сообщество Azeri Home Chef организовало Фестиваль победителей в честь самых активных и отличившихся участников прошлого года.

Создатель и руководитель Azeri Home Chef – Фахранда Гасанзаде отметила заслуги каждого кулинара, внесшего вклад в развитие группы и в целом, пропаганду национальной кухни.

Итоги года подводили весело, дружно и в праздничной атмосфере.

«За 2021 год мы провели 32 мероприятия, каждое из которых стало большим праздником и событием. Это были в том числе и многочисленные онлайн конкурсы», — рассказывает в беседе с # Ф.Гасанзаде.

Новый сезон для кулинаров будет еще более насыщенным. Azeri Home Chef планирует повести в 2022 году 40 мероприятий. Ближайшее состоится уже 22 января и будет посвящено международному дню любителей сыра.

В числе других ожидаемых событий — гастрономические недели различных стран – Узбекистана, Украины, Пакистана, Грузии, Италии, США и других стран, полюбившиеся всем фестивали риса, хлеба, рыбы, арбуза и др.

Своей большой деятельностью Фахранда Гасанзаде и ее команда наглядно доказывают, что Azeri Home Chef – это не просто площадка для демонстрации кулинарного искусства, но и сообщество дружбы и взаимовыручки. Как подчеркивает Ф.Гасанзаде, «наша группа – одна большая и дружная семья!».

«Королева плова» Егяна Кашкай, запомнившаяся приготовлением неповторимого плова на Фестивале узбекской кухни, признается, что благодаря сообществу Azeri Home Chef она познакомилась со многими талантливами кулинарами-любителями. Сама Егяна ханум готовит со школьной скамьи, и готовит так, что все друзья и родня мечтают оказаться за ее столом. Егяна Кашкай прославилась в группе тем, что в совершенстве владеет техникой приготовления самых популярных блюд азербайджанской кухни, знает множество нюансов, которые придают блюдам изысканный вкус, и, вдобавок ко всему, знает большое количество рецептов, доставшихся ей от бабушки и прабабушки.

«С большим удовольствием я делюсь всеми кулинарными секретами, которые знаю сама. Мне очень приятно, что людям нравятся мои рецепты, они спрашивают у меня советы, и я с радостью отвечаю. Группа Azeri Home Chef это прекрасная площадка для обмена опытом, а ее создатель – Фахранда Гасанзаде это – наш министр счастья, как я ее называю», — говорит Е.Кашкай в интервью.

Тарана Алекперова неустанно принимала участие во всех фестивалях и конкурсах, и каждый раз ей удавалось отличиться креативом и оригинальностью. Признается, что год с Azeri Home Chef был ярким и плодотворным:

«Я очень люблю нашу группу, всех участников и нашу неподражаемую Фахранду Гасанзаде. Она из тех людей, которые меняют мир к лучшему. Победа на фестивалях или конкурсах – это всегда здорово, но самое главное – что мы все вместе стараемся делать общее дело – демонстрировать всему миру талант азербайджанских кулинаров – любителей и всю многогранность и богатство нашей национальной кухни», — заключила она.