Виды на урожай хлопка хорошие?

В разгар уборки хлопка официальные источники информируют о растущих урожаях, а независимые эксперты акцентируют внимание на проблемах отрасли. Согласно последним данным Министерства сельского хозяйства, в центры приема доставлено 229,595 тыс. тонн хлопка-сырца и это на 45,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Кроме этого, сообщается об использовании на полях современной техники, переходу к новым, более совершенным приемам посева этой технической культуры. Однако в отличие от профильного ведомства, экономисты указывают на множество жалоб, которые приходится слышать от наших хлопкоробов. Как заявил накануне глава Центра экономических исследований (ЦЭИ), профессор американского университета Рутгерса (Rutgers University) Губад Ибадоглу, в октябре подведомственная ему организация получила извещения от крестьян о том, что уборка хлопка в текущем году сопровождается различными проблемами.

«Большинство фермеров признаются, что высадили хлопок не добровольно. Руководящие исполнительные структуры обязали крупных фермеров высаживать хлопок на принадлежащих им участках и крестьяне были вынуждены согласиться, однако исполнительные власти не соблюдали условия полива. Практически во всех районах возникли сложности с поливом хлопка,- говорит Ибадоглу. — Воду подавали преимущественно на поля чиновников, а рядовые крестьяне испытывали сложности с поливом своих полей».

По данным главы ЦЭИ, еще одной проблемой обернулась для селян уборка хлопка. Так, в настоящее время урожаи простаивают в Саатлинской, Сабирабадской, Имишлинской и Бейлаганской областях из-за нехватки техники и рабочих рук. Уборочная и перерабатывающая техника, в основном, применяется на обширных площадях, принадлежащих предприятиям чиновников.

«Другим фактором, усложняющим уборку урожая при помощи сельхозтехники, является низкое качество растений, хлопковых кустов из-за нехватки воды и удобрений. Фермеры также жалуются на отсутствие подходящих для наших условий семян. Используемые в настоящее время семена импортируются из Турции хлопковыми компаниями и передаются селянам. Однако этот семенной материал не подходит для местных условий, в результате вегетационный период растений длится дольше обычного, хлопок не поспевает в срок, и даже если комбайн собирает урожай в несколько заходов, ручной труд неизбежен», — говорит экономист.

По его словам, в регионах недостаточно рабочей силы для сбора урожая: «Похоже на то, что повышение оплаты за килограмм собранного вручную хлопка по сравнению с прошлым годом не выход из ситуации. В некоторых районах фермеры предлагают 18-20 копеек за килограмм собранного хлопка, но желающих найти сложно. Похвально, что в отличие от прошлого года бюджетные организации прекратили практику принудительного сбора хлопка, однако нехватка рабочей силы усугубляет ситуацию».

Еще одна проблема — монополия на производство хлопка. В отличие от рядовых фермеров, хлопковые компании-монополисты зарабатывают ежегодно без проблем сотни тысяч манатов. Тот факт, что органы исполнительной власти не уделяют должного внимания урожаям в этом сезоне, свидетельствует об изменении хлопковой политики правительства, считает Ибадоглу. Так, в некоторых районах (Саатлы, Сабирабад) имели место задержки с выплатой денег фермерам, и это сказалось на снижении оплаты за труд наемных работников, собирающих урожаи вручную. В результате процесс сбора урожая, который раньше занимал 2 или 3 дня, длится неделями.

Также отмечается, что передача обширных земельных угодий, ранее используемых для выпаса скота, крупным хлопковым монополиям, привела к серьезным проблемам с производством в стране мяса и молока. При этом текущий сезон показал, что практика использования под хлопок засоленных почв и непригодных для посева пастбищ, не способствует развитию производства этой технической культуры.