26 января 2022 года министр сельского хозяйства Инам Керимов на совещании в Сальяне, в котором приняли участие и производители хлопка, заявил об увеличении закупочной цены на сырой хлопок в Азербайджане на 50 манатов.

По его словам, в сезон сбора урожая 2022 года каждая тонна хлопка будет закупаться у фермеров по 650-750 манатов в зависимости от сорта: «В дальнейшем вопрос вновь может быть вынесен на обсуждение».

Как сообщил # эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов, у большинства фермеров нет собственной сельхозтехники. «Они вынуждены арендовать сельхозтехнику у хлопкоочистительных компаний. А стоимость аренды сельхозтехники после повышения цен на дизельное топливо резко выросла», — сказал он.

Он также отметил, что фермеры вынуждены покупать по баснословным ценам семена хлопчатника и удобрения. Поэтому повышение закупочных цен на хлопок вряд ли повлияет на благосостояние мелких фермеров. Повышение закупочных цен на руку только монополистам. Им не приходится арендовать сельхозтехнику и покупать семена и удобрения по повышенным ценам», — сказал Вахид Магеррамов.

Экономист Натик Джафарли подтвердил высказывания Вахида Магеррамова. «Цены на дизельное топливо были повышены на 34 процентов. Одновременно также выросли цены на удобрения и на семена. А закупочные цены выросли всего лишь на семь процентов. Поэтому вряд ли повышение закупочной цены улучшит положение фермеров», — сказал экономист.

Мы также решили узнать и мнение самих фермеров. «У нас нет собственной сельхозтехники. Поэтому нам приходиться арендовать ее у местного хлопкоочистительного завода. Нам также приходится покупать у завода удобрения и семена хлопчатника. Доходы, полученные за продажу хлопка, не покрывают наших расходов. Потому, что за каждую тонну сданного нами хлопка нам платят как за 800 килограммов. 200 килограммов хозяева завода высчитывают в качестве мусора», — сказал нам житель села Моллагюллер Бардинского района Асиф Искендеров.

Мы также попытались узнать и позицию пресс службы Министерства сельского хозяйства. Но, к сожалению, наши попытки связаться с министерством не увенчались успехом. Мы готовы предоставить министерству трибуну для озвучивания своей позиции.