Турции удалось оставить позади многие проблемы в сфере энергетики.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов по окончании церемонии приема верительных грамот у послов ряда государств.

Глава государства также пообещал сообщить “хорошие новости” относительно добычи Турцией природного газа в Черном море.

“Надеюсь, что сообщу хорошие новости, когда мы начнем добывать природный газ в Черном море, но необходимо немного терпения”, — сказал, в частности, турецкий лидер.

Президент Эрдоган отметил, что добыча Турцией природного газа в Черном море будет способствовать не только пополнению государственной казны, но и росту благосостояния населения страны.