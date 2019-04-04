В Венесуэле заявили о начале уголовного процесса над Гуаидо

Над провозгласившим себя временным президентом Венесуэлы лидером оппозиции Хуаном Гуаидо начинается уголовный процесс, заявил в эфире телевидения глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа, передает РИА Новости.
По его словам, процессом займутся заниматься Верховный суд и генеральный прокурор.
Во вторник Национальное учредительное собрание утвердило продолжение судебного процесса против Гуаидо. В среду глава собрания Диосдадо Кабельо пояснил, что это означает отзыв его парламентской неприкосновенности.
«Правосудие примет решение на основе соответствующих доказательств. У него будет право на защиту. Правосудие будет исполнено», — подчеркнул Гарсия Серпа.
«Он должен будет заплатить за все, что он сделал. Он должен будет заплатить за предательство родины», — сказал он.