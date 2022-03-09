Президент США Джо Байден заявил, что два американских гражданина, находившихся в венесуэльской тюрьме, вернутся в США, передает РИА Новости.

«Сегодня ночью двое американцев, которые незаконно были задержаны в Венесуэле, смогут снова обнять своих родственников. Мы возвращаем домой Густаво Карденаса и Хорхе Фернандеса», — сказал американский лидер.

Карденас является одним из шести бывших руководителей американской компании Citgo, задержанных в Венесуэле в 2017 году по обвинению в отмывании денежных средств. Пятеро из задержанных имеют американское гражданство, еще один — статус постоянного жителя США.

В ноябре 2020 года Верховный суд Венесуэлы приговорил шестерых граждан США к тюремным срокам от 8 до 13 лет. Фернандес же был задержан в Венесуэле в прошлом году по «сфабрикованным обвинениям».

Байден выразил благодарность своему спецпредставителю по делам заложников и всей дипломатической команде США за их усилия по освобождению американцев.