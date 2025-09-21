Дональд Трамп в субботу, 20 сентября, потребовал от правительства Венесуэлы «прямо сейчас» забрать из США «заключенных и людей из психиатрических учреждений, включая худшие в мире лечебницы для душевнобольных, которые венесуэльское «руководство» насильно переместило в Соединенные Штаты Америки».

«Тысячи людей серьезно пострадали и даже были убиты этими «монстрами», — заявил американский президент. «Уберите их к черту из нашей страны немедленно, иначе вы заплатите неисчислимую цену!»- написал он заглавными буквами.

Агентство dpa напоминает, что при предшественнике Трампа, демократе Джо Байдене, некоторые граждане Венесуэлы имели в США статус временной защиты, защищавший их от депортации. Новая республиканская администрация лишила их данного статуса, однако Верховный суд США приостановил это решение по иску правозащитников. Несколько дней назад администрация Трампа подала в ВС экстренное ходатайство, добиваясь снятия этой блокады. Первые венесуэльцы уже были выдворены из США и помещены в тюрьму в Сальвадоре. (DW)