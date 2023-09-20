Оппозиция Армении сообщила о начале процесса отстранения от власти премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства, передает «Интерфакс».

«Мы разработали программу действий, конечная цель которого — отстранение от власти действующего режима», — заявил бывший вице-спикер парламента Армении, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян во время митинга перед зданием правительства Армении.

По его словам, накануне почти все оппозиционные партии в ходе многочасовых обсуждений сформировали «дорожную карту» по выходу из сложившейся ситуации, в частности приняв решение о создании национального комитета, который будет «нести ответственность за движение оппозиции».