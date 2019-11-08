В Украине состоялось открытие первого Центра культуры и информации Азербайджана

При организационной поддержке посольства Азербайджана в Украине сегодня в городе Харьков состоялась торжественная церемония открытия первого Центра культуры и информации Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, в церемонии приняли участие представители министерства культуры Азербайджана, сотрудники посольства, компании SOCAR Ukraine, представители областной государственной администрации Харькова, городской мэрии, общественно-политические деятели Украины, а также соотечественники, проживающие в этой стране.

Мероприятие началось под звуки государственных гимнов Азербайджана и Украины. Затем флаги обеих стран были подняты на высоту 12 метров.

Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, назвав открытие Центра историческим событием, сказал, что подъем азербайджанского триколора во втором самом крупном городе Украины в преддверии 9 ноября – Дня Государственного флага — вызывает гордость. Реющий здесь азербайджанский флаг усилит чувство национального самосознания, идей независимости и солидарности у проживающих здесь соотечественников. Посол сообщил, что по поручениям и рекомендациям Президента Ильхама Алиева реализуется ряд проектов по пропаганде в Украине культуры и истории Азербайджана. Весомый вклад в это дело внесет Центр культуры и информации Азербайджана в Харькове.