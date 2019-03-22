В Тбилиси пройдет фестиваль «Азербайджанская осень»

В столице Грузии, Тбилиси, в этом году пройдет фестиваль «Азербайджанская осень».

Об этом сообщила депутат Тбилисского сакребуло (Городской совет) Рима Берадзе.

По ее словам, фестиваль будет организован осенью на улице Баку в Чугуретском районе столицы:

«Фестиваль «Азербайджанская осень» впервые пройдет в Тбилиси. Участники фестиваля смогут ознакомиться с богатой культурой, обычаями и традициями, национальной кухней Азербайджана», передает Report.

Отметим, что традиция проведения в Тбилиси фестиваля, посвященного дружеским странам, берет начало с 2016 года. В мае прошлого года на улице Киева столицы был проведен фестиваль «Украинская весна».