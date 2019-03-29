В США продали письма Эйнштейна

Личные письма Альберта Эйнштейна, в которых он высказывается по поводу «безумия Гитлера», «единства еврейского народа» и теории относительности, были проданы в четверг с аукциона Nate D. Sanders.

За письмо 1939 года на аукционе отдали более 134 тысяч долларов, сообщается в пресс-релизе аукционного дома.

Всего в четверг было продано пять личных писем Альберта Эйнштейна, в трех из которых (датируемых 1934, 1939 и 1921 годами) ученый комментирует события периода нахождения Гитлера у власти.

В письме 1921 года Эйнштейн пишет сестре, что не может отправиться в Мюнхен, поскольку поездка «поставила бы под угрозу» его жизнь. В 1921 году в Мюнхене царили антисемитские настроения, Гитлер только стал главой Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).

В другом письме в 1934 году Эйнштейн пишет своей первой жене про лечение сына, страдающего от шизофрении, при помощи химических препаратов и отправляет деньги, чтобы помочь семье, сам при этом переживает серьезные лишения.

| 2019-03-29T16:13:31+00:00 29 марта 2019, 19:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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