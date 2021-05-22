Письмо Эйнштейна с рукописным уравнением продано за $1,2 млн

Написанное от руки письмо Альберта Эйнштейна, содержащее его знаменитое уравнение E=mc2, было продано на аукционе более чем за $1,2 млн, сообщает The Guardian со ссылкой на бостонский аукционный дом.

По словам архивистов проекта Einstein Papers из Калифорнийского технологического института и Еврейского университета Иерусалима, известно только три экземпляра уравнения, написанного собственноручно Эйнштейном.

Аукционный дом RR ожидал, что документ будет продан примерно за $400 000.

«Это важное письмо как с голографической, так и с физической точки зрения», — сказал исполнительный вице-президент RR Auction Бобби Ливингстон.

Рукописное письмо на немецком языке, состоящее из одной страницы, было адресовано польско-американскому физику, критику и оппоненту ученого Людвигу Зильберштейну. Оно датировано 26 октября 1946 года.

В письме Эйнштейн заявил адресату, что на его вопрос можно ответить формулой E=mc2, «без всякой эрудиции». Он написал эти слова на бланке Принстонского университета.

Уравнение – энергия равна массе, умноженной на квадрат скорости света, – изменило физику, доказав, что время не является абсолютным, и что масса и энергия эквивалентны. (Газета.Ру)