«Они не хотят понимать, многие из них привыкли доверять иллюзиям» — По следам нашумевшего письма

Бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян опубликовал любопытное письмо, которое распространили ереванские СМИ. Ниже его полное содержание.

«Мой старинный приятель несколько дней назад вернулся из Арцаха, куда поехал проведать своих сослуживцев с прошедшей войны. Мне важно, чтобы вы почувствовали то же, что и я, а поэтому я передаю его письмо без купюр.

Здорово, брат!

Хотел тебе позвонить, по возвращении из Арцаха, а потом понял, что разговаривая или чатясь, мы быстро отойдем от темы, а мне важно передать атмосферу.

Скажу сразу — впечатление тяжелое. Я привык к тому, что простые люди там, еще до войны молились на Россию, и сейчас, когда ехал, обдумывал что бы им сказать жизнеутверждающего — мне казалось, что сказав, что мы просрали войну, но вот — вы, считай, уже Россия, я хоть как-то подслащу пилюлю. Нихера.

Самое важное, что буквально висит в воздухе, как вечно сопутствующая вонь — уязвимость. Она начинается с советов знающих людей, взявших с меня обещание, что от Теха до Степанакерта я буду останавливаться только на постах, и не выходить из машины, заканчивая тем, что ты проезжаешь мимо азерского поста на въезде в Шуши.

Все разговоры прошиты, пронизаны надломленностью. Мой сослуживец-срочник из Шуши, через 3 месяца после увольнения, записался в армию на 3-летний контракт. Говорит, что работы нет, а армия — стабильный заработок. Сослуживцы в части говорят о том, что служба, как таковая, закончилась: на ней убивают время, боевых задач у них больше нет. Офицеров, как школьников, несколько раз в день строят, чтобы убедиться, что все на месте и никто не ушел по своим делам. Посты, которые мы удержали на войне, сдали без единого выстрела азерам и сейчас обустраивают новые — лениво и отрабатывая номер. Казармы перестали пахнуть потом и носками, а пахнут ваксой и жавелем.

Насколько я понимаю экономика стоит. На протяжении 100 км Лачинского коридора мне навстречу попалось 20-30 машин. Столько же по всей протяженности трассы Север-Юг — было вот это непередаваемое ощущение водителя из рекламы итальянского суперкара, когда ты едешь по горному серпантину совсем один. В деревне Ванк я был единственным постояльцем в гостинице. В ресторанах (кроме самых популярных) не дают меню — обычно продукты закупают после того, как возьмут заказ.

Люди получают 68К казенных драм и многие этим довольны. Зарплата в 100-150К считается хорошей. Зарплата в 300К, как в армии — считается чем-то о чем можно мечтать. Работы вне госсектора просто нет. В обещания бесплатного жилья и прочих плюшек с барского плеча особой веры нет, в основном из-за привычных историй воровства, кумовства и коррупции в процессе строительства. Называют имена.

Разговоры только о политике. Когда пытаешься сменить тему — всё обратно возвращается к ней. Матерят Никола, очень аккуратно обвиняя нас, что мы его к власти привели и не смогли прогнать. Об Араике молчат. То ли не хотят со мной — чужаком — его обсуждать, то ли еще что-то. На миротворцев — надеются. Ходит огромное количество совершенно диких конспирологических слухов о том, что скоро начнут выдавать российские паспорта, что там будет российская база, что Путин тайно встречался с Араиком и все такое. Как обычно — все надеются, что какой-то дядя обязательно решит все проблемы. Желательно без их непосредственного участия.

Но если коротко — у меня ощущение, что Арцах потерян окончательно. Меня не покидала мысль, что вот именно так чувствовали себя армяне Нахиджевана, когда оказались в составе советского Азербайджана. Уязвимыми, бедными, с перспективой то ли изгнания, то ли принудительной ассимиляции. Азера умеют выжимать из подобных ситуаций максимум. Они выдавили нас из Баку и Кировабада. Из Нахиджевана. И если так и пойдет, они выдавят нас и из Арцаха. А то и из Армении.

Оглядываясь, я понимаю, как николизм меня изменил. В 2018-ом я допускал, но не предполагал, что будет война. В июле 2020-го, я понял, что будет война, но не допускал, что мы ее просрем. На войне я понял, что нам светит поражение, но не допускал, что мы капитулируем. Когда нам врали про Шуши я понимал, что мы капитулируем, но не допускал, что урегулированием будет заниматься Никол. А вот сейчас я допускаю все. Даже самые фантастические пессимистические сценарии».

Письмо действительно исполнено пессимизма. Интересно, насколько соответствует реальности всё, что описывает приятель Минасяна? Ведь эти описания весьма далеки от тех бодрых, оптимистических репортажей из Нагорного Карабаха, которые регулярно распространяют многие армянские и российские агентства — по поводу укрепления «Республики Арцах», активному строительству жилья, массовому возвращению тех, кто бежал в Армению во время войны, возрождению «Армии обороны Арцаха», и т.д.

Письмо фактически опровергает всё это. И общий тон таков, что возникает ощущение — постепенно начнется (или уже начался) отток армянского населения из зоны ответственности российского миротворческого контингента.

Своими впечатлениями от этих описаний поделились с # известные политэксперты.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли Меджлиса:

— Я полагаю, что это письмо адекватно отражает реальную ситуацию в той части Карабаха, где остались под контролем российских миротворцев армяне. Особо бодрых заявлений не исходит и из других источников, в том числе и от остатков сепаратистских вожаков и официальных властей Армении.

Многие, как откроются границы и снимутся ковидные ограничения, ринутся в Россию. Останутся пожилые и женщины с детьми. Ведь на месте у них работы нет, а выплачиваемые пособия мизерные, да и они не вечные.

Ильгар Велизаде, эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ»:

— Ознакомившись с этим текстом, приходишь к выводу, что представители армянского общества, конечно, делают определенные выводы, но всегда путают причины и следствие. А вывод очевиден, война проиграна, общество находится в катастрофическом, бедственном положении. Есть апатия, есть все признаки бесперспективности положения, и в этом тексте все эти факты констатируются.

Для меня всегда было важным определение со стороны армянской общественности причин вот этой ситуации. А она не в «агрессивных» действиях Азербайджана, а как раз напротив. Автор там утверждает, что азербайджанцы якобы выжимали армян из Нахчывана, из Баку и т.д. Но тут надо напомнить и авторам этой публикации, и вообще всем армянам, что до конфликта, в 1979 году, в частности, в Баку проживало армян больше, чем во всем Нагорном Карабахе. Согласно переписи, статданным советского времени на большей части АзССР проживало 470 тысяч армян – в 3 раза больше, чем в НКАО.

И виновен в нынешней ситуации больше не Пашинян, а тесть этого самого Минасяна, а также Кочарян, вся эта шайка-лейка. Которые разжигали и поощряли сепаратистские настроения. А потом долгие годы наживались на бедах простого народа.

Пашинян по некоторым таким моментам открыл глаза людям, но они не хотят понимать, многие из них привыкли доверять иллюзиям. Вот и сейчас видно, что говоря о т.н. «независимости», они прячутся за спинами российских миротворцев. Но независимость достигается собственными силами, а не за счет кого-то. Тут впору говорить о независимости самой Армении – она ведь полностью зависима! Она зависит только от внешних поступлений, от внешней помощи, начиная со сферы безопасности и заканчивая продовольствием.

Пока обычные армяне не осознают глубину поражения, причем концептуального поражения, а не только в 44-дневной войне, поражения той линии поведения, парадигмы развития армянского государства – они не выйдут из нынешней ситуации. Они должны сделать правильные выводы – тогда всё можно исправить. Это налаживание диалога, обеспечение сосуществования с соседями. Другого пути нет, не было и никогда не будет.