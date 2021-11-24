Рукопись Альберта Эйнштейна, в которой излагается его теория относительности, продана в Париже за 11,6 миллиона евро. Об этом аукционный дом Christie’s заявил во вторник, 23 ноября.

Согласно этому сообщению, 54-страничный документ был написан великим физиком вместе с его близким другом, швейцарским инженером Микеле Бессо в Берлине и Цюрихе между 1913 и 1914 годами. Это одна из двух сохранившихся рукописей Эйнштейна, имеющих отношение к разработке прославившей его теории относительности.

Кроме того, проданный лот стал самой дорогой научной рукописью, когда-либо уходившей с аукциона во Франции. Кто стал покупателем манускрипта, написанного рукой Эйнштейна, не сообщается. (DW)