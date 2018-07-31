В поселке Пиршаги нет очистительных сооружений

9 июля этого года из–за аварии на канализационно-насосной станции в городе Геленджик, расположенном на Черноморском побережье, произошел слив сточных вод в море. В тот же день решением Роспотребнадзора купание по всей Геленджикской бухте было запрещено.

27 июля журналист Орхан Мамедли на своей странице в “Facebook” распространил видео, в котором рассказывалось о сливе неочищенных сточных вод с территории Пиршагинского пляжа (BAKU.WS).

# решило выяснить, действительно ли неочищенные сточные воды в поселке Пиршаги выбрасываются в море?

Как заявил глава Пиршагинского муниципалитета Шакир Гулиев, сточные воды на территории поселка действительно сливаются в море.

«Так продолжается уже очень долгие годы. К сожалению, мы не можем препятствовать этому. Обратитесь по этому вопросу в Министерство экологии и природных ресурсов», — сказал Шакир Гулиев.

Глава пресс-службы ОАО «Azеrsu» Анар Джабраиллы продтвердил слова главы муниципалитета. «Сточные воды в Пиршаги действительно сливаются в море. На территории поселка нет очистительных сооружений», — сказал он.

По словам Анара Джабраиллы, в 2017 году «Azеrsu» при поддержке Korea Eximbank приступило к строительству очистительных сооружений в поселке Пиршаги. «После завершения строительства эта проблема будет решена», — считает пресс-секретарь.

Но Центр гигиены и эпидемиологии Минздрава совместно с Управлением Каспийского комплексного экологического мониторинга, ежегодно перед открытием пляжного сезона проводит мониторинг морской воды на пляжах. В этих отчетах никогда не говорилось об экологических проблемах, обнаруженных на территории Пиршагинского пляжа.

Неужели Республиканский Центр гигиены и эпидемиологии не заметил слив неочищенных сточных вод в море?

«В течение последних десяти лет в морской воде Пиршагинского пляжа не было обнаружено бактериологических загрязнений. Мы только сообщаем результаты проведенных лабораторных исследований», — заявил # заведующий Санитарно-гигиеническим отделом Республиканского Центра Зияддин Кязимов.

27 июля заведующая отделом экологического просвещения Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева сообщила о проведении сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства внутренних дел совместных рейдов в прибрежной полосе Каспийского моря.

«В результате этих рейдов в центрах отдыха Bulaq, Üç qardaş, Green ville, Panorama, Əlincə, Raduqa, Çıraq qala, Venesiya было обнаружено скопление бытовых отходов, образующихся в этих зонах отдыха, а также факты слива в Каспийское море неочищенных сточных вод из этих зон отдыха. По указанным фактам были составлены протоколы, к нарушителям применены штрафы в соответствии с Кодексом об административных проступках на сумму 12500 манат. Нарушителям были даны обязательные для исполнения указания по устранению негативных фактов», — говорится в заявлении заведующей отделом экологического просвещения (1 news.az). Но и в заявлении Умайры Тагиевой ничего не говорится о сливе в море неочищенных сточных вод на территории поселка Пиршаги.

# решило выяснить, известно ли Минэкологии о данном факте?

Как сообщила # глава пресс-службы Минэкологии Ирада Ибрагимова Министерство экологии и природных ресурсов собирается расследовать информацию о сливе сточных вод на территории поселка Пиршаги. «Минэкологии примет соответствующие меры», — пообещала Ирада Ибрагимова.

«Единственное, что может сделать Минэкологии это выписать штраф за нанесение урона экологии», — сообщил эколог, руководитель Национального центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов.

Как отметил эколог, к ответственности за слив неочищенных сточных вод в море должны быть привлечены руководители органов исполнительной власти в Пиршаги. «Потому, что согласно указу президента от 2016 года во всех поселках Баку должны быть построены очистительные сооружения», — сообщил # Тельман Зейналов.

P.S.: А закрыть Пиршагинский пляж (как это делается в других странах) и поторопить «Azеrsu» со строительством очистительных сооружений, никому в голову не приходит?

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