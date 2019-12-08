В Минске оппозиция протестует против углубления интеграции с Россией

Белорусская оппозиция в воскресенье проводит в центре Минска несанкционированную акцию протеста против углубления интеграции республики с Россией, передает РИА Новости.

Несанкционированные акции белорусской оппозиции против подписания интеграционных «дорожных карт» с Россией прошли также в субботу в Минске, они завершились без происшествий и задержаний. Протестующие высказывали недовольство углублением интеграции с Россией и выступали против подписания «дорожных карт», которые, по их мнению, могут повлечь утрату суверенитета Беларусью.

В воскресенье протестующие собрались на Октябрьской площади в Минске. Они держат традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, плакаты с призывами против интеграции с РФ, периодически выкрикивают: «Это – наша страна», «Независимость», «Живет Беларусь» и другие лозунги.

Сотрудники милиции наблюдают за происходящим, периодически предупреждая на русском языке об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, и просят людей разойтись, на что участники акции отвечают, что не понимают, и просят повторить на белорусском языке.