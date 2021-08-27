Министр охраны окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми в пятницу выразил протест в связи со сливом в канализацию воды, которая была загрязнена фторорганическими соединениями, с американской авиабазы Футэмма на юге страны. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

«Вопрос о сливе находился на согласовании между японской и американской сторонами, в связи с чем это одностороннее действие является крайне прискорбным», — подчеркнул министр.

Произошедшее также прокомментировал губернатор Окинавы Дэнни Тамаки. «Одностороннее решение американской стороны вызвало среди нас серьезное возмущение. Какими бы ни были данные об уровне очистки воды, осуществление ее слива во время неоконченного обсуждения было совершенно неприемлемым», — передает его слова телеканал NHK.

По информации Киодо, в июне на базе произошла утечка воды с фторорганическими соединениями. Американская сторона уверяла, что произвела очистку воды после ее сбора.