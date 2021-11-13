В Стамбуле состоялось заседание глав МИД стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств, во время которого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что тюркские государства должно объединять единое видение развития. Это очень интересный момент, практическая реализация которого способна вызывать большие сомнения.

Турция выступает за устранение всех преград на пути сотрудничества тюркоязычных стран, заявил Чавушоглу, обращаясь к участникам VIII заседания глав дипломатий стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский Cовет).

Глава турецкой дипломатии сравнил тюркоязычные страны с ветвями единого дерева, передает Anadolu. «Не забывая о своих корнях, и развивая сотрудничество, наши страны укрепят позиции на международной арене», — уверен он.

Чавушоглу привлек внимание делегатов к росту значимости азиатского региона в мировой политике. Эта тенденция возлагает на нашу организацию дополнительную ответственность, отметил министр.

Глава МИД Турции сообщил, что в повестке предстоящего саммита лидеров Тюркского Cовета значатся важные вопросы. «В первую очередь, будет обсужден статус наблюдателя Туркменистана в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. Это позволит организации охватить все тюркоязычные государства», — сказал Чавушоглу в преддверии саммита.

Кроме того, того Чавушоглу сообщил об изменении официального названия организации на Организацию тюркских государств, а также утверждении Концепции-2040, которая формирует рамки сотрудничества на период до 2040 года.

«Нас должны объединять не только исторические и культурные корни, но и видение дальнейшего развития», — подчеркнул турецкий министр.

По словам Чавушоглу, тюркоязычные страны должны определять развитие процессов, а не реагировать на них. «Это возможно лишь при наличии механизмов оперативного принятия решений», — сказал министр.

Глава МИД Турции также отметил значимость устранения барьеров на пути экономического сотрудничества стран-членов организации.

Все это звучит весьма оптимистично и интересно. Но попытки представить себе значимые факты из истории взаимоотношений всех стран внутри тюркского мира на протяжении хотя бы последних столетий натыкаются на практическое отсутствие таковых. Надо признать, что в силу объективных и субъективных причин не было до сих пор в истории широкого единства между всеми тюркоязычными государствами. Это не единичный пример, ведь не было же никогда и нет сейчас такого же единства между славянскими государствами и народами, или между романскими.

По сути, Тюркский Совет как первопроходец пытается выстроить такое единство на культурно-языковой основе в условиях уже современного мира.

И вот тут возникают вопросы. А удастся ли? А много ли осталось общих черт, помимо языка, ментальных, например, которые объединяют, делают похожими наши народы? Ведь это очень важные моменты. Потому что политические системы в каждой из тюркских стран имеют свои особенности. И соседи тоже у всех свои, и взаимоотношения с региональными державами (Китаем, Россией, Ираном и Турцией) у каждого разные. Смогут ли и захотят ли тюркские республики, отбросив все эти многовековые наросты, образовать некий союз с едиными целями, как об этом выразился Чавушоглу?

Эти моменты прокомментировал # эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

— Вообще, надо стараться объективно оценивать цели и задачи тюркской интеграции. Во-первых, никто не старается и никто не ставит задачу создания некоего прообраза единого тюркского государства с общими элементами управления или какими-то наднациональными структурами.

Необходимо отметить разность этих государств. Они, конечно, объединены общими этническими корнями, традициями, но представляют собой разные политические системы, которые не стремятся к отождествлению или же какой-то унификации. Этого нет. И в обозримом будущем даже не предвидится.

Другой вопрос, что из себя представляет тюркская интеграция. Это экономико-политическая платформа с очевидными, ярко выраженными гуманитарными штрихами. Потому что сегодня все эти государства объединяет наличие общих корней, исторических связей и т. д. Это есть база.

Если проводить аналогии, то все-таки Тюркский Совет больше можно сравнить с Лигой арабских государств, где также объединены очень разные арабские страны. Там, правда, преимущество заключается в том, что все они говорят на одном языке. А в нашем случае все-таки разные языки. И это многоязычие в какой-то степени и определяет политические интересы различных государств, не позволяет говорить о полной унификации.

В разное время говорилось о возможности создания единого тюркского языка, но это всё вопросы, находящиеся скорее в области научных изысканий, чем практического содержания.

Что же касается экономической интеграции тюркоязычных государств, то она в той или иной степени идет. Конечно, и тут есть тоже объективные различия. Скажем, Казахстан и Кыргызстан являются членами ЕАЭС, где есть свои правила. Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан не являются членами ВТО. Это всё важные моменты для возможности экономической интеграции. И на сегодня перспективы интеграции тюркских государств видятся в основном в экономическом формате.