В рамках международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix-2024, проходящих в городе Конья Турецкой Республики, состоялся «День высокопоставленного наблюдателя».

Об этом # сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В «Дне высокопоставленного наблюдателя» приняли участие представители ВВС, ВМС Азербайджана и Аппарата военного атташе Азербайджана в Турции.

Сначала участникам были представлены статистические данные о ходе учений, целях и выполнении предстоящих задач, а также короткометражный видеоролик, посвященный международным учениям.

После завершения официальной части мероприятия журналисты и гости с интересом понаблюдали на учебном полигоне за практическим выполнением участниками международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix-2024 различных эпизодов.