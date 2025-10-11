По приглашению начальника Генерального штаба Вооружённых сил Турецкой Республики генерала армии Сельчукa Байрактароглу первый заместитель министра обороны ‒ начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев находится с визитом в Турции для участия в «Дне высокопоставленного наблюдателя», проводимого в ходе учений «Ateş Serbest-2025».

Как сообщает пресс-служба Минобороны, генерал-полковник К.Велиев встретился в Анкаре с турецким коллегой. На встрече были обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

В рамках визита начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии также принял участие в «Дне высокопоставленного наблюдателя» в ходе учений «Ateş Serbest-2025».

За учениями также наблюдали начальник Генерального штаба турецкой армии, генерал армии Сельчук Байрактароглу, командующий военно-морскими силами адмирал Эрджюмент Татлыоглу, командующий военно-воздушными силами генерал Зия Джамаль Кадыоглу, командующий сухопутными войсками генерал-майор Нахит Шеноглу.

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился с личным составом, принимавшим участие в учениях, и поздравил отличившихся военнослужащих.