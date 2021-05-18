Молдова, Грузия и Украина активизируют сотрудничество в сфере европейской интеграции

17 мая прошла трехсторонняя встреча, посвященная сотрудничеству между Республикой Молдова, Грузией и Украиной в области европейской интеграции и Восточного партнерства, — сообщает МОЛДПРЕС.

В ходе мероприятия, в котором приняли участие исполняющий обязанности министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой, глава МИД Грузии Давид Залкалиани и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, был подписан меморандум о взаимопонимании между тремя министерствами иностранных дел о сотрудничестве в области европейской интеграции. Меморандум устанавливает ряд целей для сотрудничества стран, ассоциированных с ЕС, и обеспечивает нормативную основу для проведения совместных дипломатических шагов, трехсторонних консультаций, действий по связям с общественностью.

По мнению министров иностранных дел консолидация дипломатических усилий в трехстороннем формате актуальна в контексте саммита Восточного партнерства этой осенью. Министры подчеркнули, что ассоциированные страны по-прежнему полностью вовлечены в процессы сотрудничества в рамках Восточного партнерства, общий интерес заключается в том, что эта платформа имеет амбициозную повестку дня, которая продолжит сближение восточных партнеров с Европейским союзом.