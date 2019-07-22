В Китае заявили, что ислам не был добровольным выбором синьцзянских уйгуров

Обращение уйгуров Синьцзяна в ислам не было добровольным выбором, а стало результатом религиозных войн, говорится в Белой книге, опубликованной пресс-канцелярией Госсовета КНР, передает РИА Новости.

«Проникновение ислама в Синьцзян связано с расцветом Арабского халифата и распространением ислама с запада на восток. Обращение уйгуров в ислам не было добровольным выбором народа, а стало результатом религиозных войн и навязыванием правящего класса», — говорится в документе.

Подчеркивается, что это принуждение не подрывает уважения к праву уйгуров исповедовать ислам, однако это является историческим фактом.