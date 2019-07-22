В Китае заявили, что ислам не был добровольным выбором синьцзянских уйгуров

Обращение уйгуров Синьцзяна в ислам не было добровольным выбором, а стало результатом религиозных войн, говорится в Белой книге, опубликованной пресс-канцелярией Госсовета КНР, передает РИА Новости.
«Проникновение ислама в Синьцзян связано с расцветом Арабского халифата и распространением ислама с запада на восток. Обращение уйгуров в ислам не было добровольным выбором народа, а стало результатом религиозных войн и навязыванием правящего класса», — говорится в документе.
Подчеркивается, что это принуждение не подрывает уважения к праву уйгуров исповедовать ислам, однако это является историческим фактом.
«Ислам не является исконной и единственной религией уйгуров», — говорится в Белой книге.
Добавляется, что на сегодняшний день значительное число уйгуров исповедуют другие религии или вообще не следуют никакой.
| 2019-07-22T09:57:42+00:00 22 июля 2019, 13:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss