В ООН работают над докладом о нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Об этом, как информирует Агентство Анадолу, сообщила на брифинге Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

По словам Бачелет, она обнародует документ до истечения срока своих полномочий — 31 августа.

«Мы работаем над докладом. Я хочу опубликовать его до того, как моя работа (на посту Верховного комиссара ООН) будет завершена. Мы делаем все возможное», — сказала, в частности, она.

Комиссар сообщила, что в ходе недавней встречи с властями Синьцзяна, состоявшейся в рамках поездки в КНР, она выразила обеспокоенность в связи с информацией о нарушениях прав человека и произвольных задержаниях в регионе.

«В докладе детально рассмотрены нарушения прав уйгуров и мусульманского меньшинства в Синьцзяне», — рассказала Бачелет.

Представитель ООН также опровергла утверждения о давлении со стороны китайских властей с целью воспрепятствовать публикации доклада.