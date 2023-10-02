Заявления из Армении о возможности выхода из ОДКБ — суверенный выбор, но Россия надеется, что никакие временные администрации не разрушат связи между Ереваном и Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

«Если же, как объявили некоторые руководители Армении, они теперь, разочаровавшись в России и в ОДКБ, будут искать на стороне коллег по упрочению собственной безопасности, это его суверенный выбор, выбор армянского руководства. Но я все-таки надеюсь, что те связи, которые веками существовали между российским народом и армянским народом, их никаким временным администрациям не разрушить», — сказал Лавров по итогам заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».