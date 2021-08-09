На днях состоялось богатое на эмоции заседание Национального собрания Армении. И по выступлению лишь одного депутата можно понять многое. «Национальное Собрание седьмого созыва останется в истории как сдавший Арцах парламент», — заявила депутат от оппозиционной фракции «Честь имею» Тагуи Товмасян.

Она отметила, что в Национальном Собрании седьмого созыва у фракции «Мой шаг» нет ни одного правового документа, в котором выражена позиция парламентского большинства в вопросе «Арцаха».

«Фракция «Мой шаг» не сделала ничего даже после 44-дневной войны, когда Арцах так нуждался в нашей поддержке», — сказала она.

По словам оппозиционного депутата, предстоит обсудить много связанных с «Арцахом» проблем – начиная с самых элементарных вопросов и заканчивая международным признанием, передает Aysor.

Тагуи Товмасян отметила, что получается так, что Армении не нужен МИД, поскольку он уже долгое время обезглавлен, и функции министерства единолично осуществляет Никол Пашинян. То есть, по этой логике, можно закрыть МИД и сказать, что его функциями занимается правительство.

Далее депутат отметила, что «Арцах» – важнейшая ценность для Армении.

«Сейчас у нас есть хорошая возможность, доказать, что Арцах представляет для нас ценность, потому что во время 44-дневной войны мы видели, что Арцах был сдан без какого-либо сожаления, без единого выстрела. Арцах должен продолжать оставаться для нас второй республикой», — сказала Тагуи Товмасян.

Отметим, что две оппозиционные фракции парламента – «Честь имею» и «Армения» – предлагали сегодня сформировать постоянную комиссию по вопросам «Арцаха» в Национальном Собрании, но большинство из партии Пашиняна отклонило эту инициативу.

Итак, тут несколько важных моментов. Депутат заявила, что на повестке остается вопрос международного признания «НКР». Большинство депутатов отказалось от создания отдельной комиссии по вопросам Карабаха. И Армения доселе остается без министра иностранных дел.

Эти моменты взялся прокомментировать # эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

— Это неудивительно, что представители прежней правящей команды в парламенте вот так активно педалируют тему «Арцаха». Здесь обращает на себя внимание то обстоятельство, что они на протяжении всего того периода, когда находились у власти, эксплуатировали эту тему, взывали к патриотизму, при этом, прикрываясь этим вопросом, занимались весьма неблаговидными делами. И представители нынешней правящей политической элиты Армении, конечно, прекрасно понимают всё это.

Этот самый популизм они хотят привнести в сегодняшние армянские реалии, но это им вряд ли удастся. Ситуация показывает, что все-таки большинство членов нынешнего правительства и однопартийное с ними большинство в парламенте предпочитают решать более насущные проблемы Армении.

В Ереване уже понимают, что слишком долго занимались «Арцахом», и ни к чему все эти усилия не привели, время, ушедшее на это, оказалось потраченным даром, впустую. Победоносная военная кампания, проведенная Азербайджаном в прошлом году, показала, что вся деятельность в этом направлении тщетна.

Теперь оппозиция в парламенте Армении требует создать еще одну постоянную комиссию – по вопросам Нагорного Карабаха. Но уже сейчас ясно, что даже в случае формирования она просто не будет ничем заниматься. Она не компетентна априори принимать какие-либо решения по вопросам Карабаха. Ее заседания станут абсолютно бесперспективным и бездарным времяпрепровождением. Надо сказать, то, что в самой Армении это начинают понимать, уже хорошо.

А то, что в Армении до сих пор не могут определиться с тем, кого назначить на должность министра иностранных дел, говорит о кризисе в сфере внешней политики этой страны. Вся внешняя политика Армении была основана на вот этой пресловутой теме «Арцаха». Теперь этой темы нет по сути, и министра иностранных дел нет. Армения стоит перед выбором дальнейшего внешнеполитического вектора. И он в значительной степени должен определяться лицами в исполнительной власти, в частности, министром иностранных дел.

Но видимо премьер-министр Пашинян не нашел достаточно компетентную креатуру, чтобы назначить ее на этот пост. Либо же Пашинян сам еще определяется – какой внешнеполитический вектор ему избрать, какой из них мог бы стать наиболее оптимальным для Армении в ее нынешних, новых реалиях.