Азербайджан и Всемирный банк обсудили рамки странового партнерства на следующий период и возможности сотрудничества в связи с СОР29.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети «X» написал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

«Я был рад встретиться со старшим управляющим директором Всемирного банка Акселем ван Тротсенбургом и его командой. Мы провели обмен мнениями о текущей деятельности банка в нашей стране, рамках странового партнерства на следующий период и возможностях сотрудничества в связи с COP29», — написал Т.Кязымов.