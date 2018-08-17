В Эстонии прекратили поиски ошибочно запущенной ракеты НАТО

Эстонские военные решили прекратить поиски ракеты, случайно запущенной испанским истребителем над страной. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщается на сайте Сил обороны.

«Все места, где теоретически могла упасть ракета, были тщательно осмотрены. В течение двухнедельных поисков мы использовали три вертолета и пять наземных патрулей. В поисках также принимали участие беспилотные летательные аппараты и саперы спасательного департамента», — сообщил командующий ВВС Эстонии полковник Рииво Валга.

По его словам, несмотря на все усилия, место падения ракеты обнаружить не удалось, поэтому руководство пришло к выводу о нецелесообразности дальнейших поисков. Однако, при поступлении новой информации, они готовы сразу же продолжить поиск.

Полковник сообщил, что ракета могла взорваться в воздухе или при контакте с землей, но нельзя также исключать, что боеприпас остался целым.

Напомним, 7 августа истребитель ВВС Испании Eurofighter, входящей в состав миссии НАТО в Эстонии, по ошибке запустил в северном направлении боевую ракету «воздух — воздух» AMRAAM. По поступившей информации она упала в 40 км к северу от города Тарту. Длина ракеты — 3,7 м, боевая загрузка ракеты этого типа составляет 5-10 кг взрывчатого вещества.

Вскоре в Военно-воздушных силах Эстонии сообщили, что нашли с «вероятностью 95%» ошибочно выпущенную испанским истребителем боевую ракету класса «воздух-воздух». Позже эта информация не подтвердилась.

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