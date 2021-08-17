После фактического захвата власти в Афганистане боевиками радикального исламистского движения «Талибан» правительство Германии приостановило государственную помощь, выделяемую в целях содействия экономическому и социальному развитию этой страны. Об этом министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер заявил во вторник, 17 августа, агентству dpa и газете Rheinische Post.

По его словам, Афганистан благополучно покинули все немецкие сотрудники и международный персонал германского Общества международного сотрудничества (GIZ), которое отвечает за официальную помощь развитию других стран, ведется активная работа над тем, чтобы вывезти из Афганистана и местных сотрудников.

Афганистан до сих пор получал больше всего средств немецкой помощи, направляемой для развития различных стран. На текущий год в бюджете было предусмотрено 250 миллионов евро для помощи Афганистану, однако пока еще не был выплачен ни один евро из этой суммы, указывает агентство dpa. Кроме того, в Афганистан поступали средства и из других министерств, например, на гуманитарную помощь или обучение полиции. В общей сложности Германия обещала выделить в 2021 году 430 миллионов евро.