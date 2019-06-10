В Чечне досрочно освободили чеченского правозащитника Оюба Титиева

Шалинский городской суд в Чечне 10 июня заявил, что вынес решение об условно-досрочном освобождении правозащитника Оюба Титиева, сообщает Голос Америки.

Как ожидается, пройдет до 10 дней, прежде чем решение суда вступит в силу.

61-летний Титиев, возглавляющий чеченское представительство правозащитного центра «Мемориал», был арестован в январе 2018 года. Полиция заявила, что в его автомобиле обнаружили марихуану.

Титиев и «Мемориал» настаивают, что наркотики подбросили ему с целью оказать давление на организацию.

В марте Шалинский суд признал Титиева виновным в хранении наркотиков и приговорил к четырем годам заключения в колонии.

Титиев, его адвокаты и сторонники настаивают, что обвинения были политически мотивированными.

За процессом пристально следили западные государства, обеспокоенные ситуацией с правами человека в России. Международные правозащитные организации назвали суд фарсом.