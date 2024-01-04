Чеченские силовики не должны оставлять безнаказанными людей, совершивших убийство, но если преступников не найдут, то за их действия придется поплатиться родственникам, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с сотрудниками МВД и Росгвардии республики. Видео опубликовано в телеграм-канале 1ADAT.

Кадыров объяснил такой подход местными традициями, в число которых входит «кровная месть». «Любой, кто нарушает общественный порядок или коснулся рукой сотрудника полиции или гостя республики, — даже если мы его не найдем, то мы не будем продолжать искать. Мы найдем его близких. У нас испокон веков так было: если не находили виновника, оглашали месть его брату, отцу», — отметил он.

Кадыров назвал неприемлемой ситуацию, когда родственники человека, совершившего убийство, просто отрекаются от него и не несут ответственности. «Никакой отказ от родственника не работает, пока мы не убьем кого-то из их семьи и не заберем право кровной мести», — заявил Кадыров.

В своем телеграм-канале глава Чечни подтвердил, что поднимал этот вопрос на совещании, отметив, что «любая попытка совершить посягательство на жизнь человека отразится в том числе на родственниках виновного». При этом, по словам Кадырова, силовики будут «держать на особом контроле вопросы противодействия экстремистской и террористической пропаганде».

«Если кто-то считает, что имеет право зомбировать молодежь, находясь за пределами страны, то глубоко ошибается. Такие случаи, если они проявятся, будем пресекать очень жестко и на корню, чтобы другие тысячу раз задумались, прежде чем дать себя использовать. Близкие родственники должны знать, чем занимается представитель их семьи, и нести за него ответственность, чему нас веками учат чеченские адаты», — подчеркнул Кадыров.

Ранее он заявлял, что «кровная месть» — это не пережиток средневековья, а «единственный и максимально действенный инструмент сдерживания агрессии и безрассудства, который сводит на ноль даже теоретическую возможность умышленного убийства».

«Кровная месть» противоречит Конституции России, согласно которой каждый человек имеет право на жизнь и никто не может быть наказан без решения суда. Убийство по мотиву «кровной мести» рассматривается как преступление, соответствующее пункту «е.1» части 2 статьи 105 УК.

В октябре 2023 года после антисемитских погромов в аэропорту Махачкалы Кадыров призывал убивать людей, участвующих в массовых беспорядках. «Сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб», — говорил он силовикам. (moscowtimes.ru)