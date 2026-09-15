Возможно, я не прав. Но иногда мне кажется, что в политической манере президента Трампа есть что-то от покойного Жириновского.

Во-первых, его панамериканизм мало чем отличается от великорусской державности Владимира Вольфовича – то замахивается на Гренландию, то пытается сделать Канаду еще одним штатом США, то старается начертить пределы, в которых может развиваться Китай и другие страны.

Во-вторых, у этого человека эмоций больше, чем разума; сперва может заявить одно, а через некоторое время утверждать совсем противоположное.

На днях в очередной раз случилось именно последнее. Трамп сперва заявил, что не знает, когда закончится война с Ираном, но не намерен оставлять ее своему политическому преемнику. А чуть позже сказал, что война закончится после выборов, плюс, добавил, что результаты выборов не скажутся на ходе войны, если даже республиканцы проиграют выборы это сделает их более злыми и решительными.

До выборов в США осталось чуть больше месяца, они состоятся 3-го ноября. Но чтобы прогнозировать ход войны надо ответить на один вопрос, насколько «американизована» война с Ираном: США ведут свою войну или решают региональные проблемы своего союзника, т.е. Израиля? Последнее немаловажный фактор. Даже сам Трамп иногда дает понять, что он испытывает давление Тель-Авива. Но теперь война в большей степени сосредоточена в Ормузском проливе, хотя после Венесуэлы Трамп завил, что они больше не зависят от ближневосточной нефти. Значит, США этим не ограниваются, они хотят взять под контроль все нефтяные бассейны мира. Поэтому Вашингтон в регионе ведет и свою войну, но ему хочется больше «простора», самостоятельности, чтобы на первое место поставить собственные интересы.

Что касается Израиля, «земля обетованная» тоже находится в ожидании очередных выборов. Там парламентские выборы состоятся на неделю раньше, т.е. 27 октября. Результаты выборов в этой стране зависят еще от того, кого поддержит Белый Дом, в противном случае, во время своего последнего визита в США Б.Нетаньяху не заверил бы Трампа, что он будет вести себя как «послушный мальчик» и действовать строго по инструкциям заокеанского друга и союзника.

Эти выборы значимы для Нетаньяху не только в общенациональном плане, хотя есть и этот элемент: в настоящее время израильский премьер очень радикально настроен в таких вопросах как сектор Газа, палестинская государственность и, конечно, иранская война. Но у него есть и собственные интересы, в том числе, юридические. Во-первых, Международный Суд объявил его военным преступником. Конечно, Израиль еще не признал юрисдикцию Международного Уголовного Суда, поэтому никто не собирается выдавать Нетаньяху последнему. Но это обстоятельство в любом случае будет ограничивать его образ жизни. Но проблемы Биби на этом не заканчиваются. Внутренние суды создают немало проблем для него. Именно поэтому президент Трамп два раза попросил израильского коллегу остановить юридическое преследование премьера.

Поэтому эта трехсторонняя война во многом будет зависеть от итогов двух выборов. «Лунная дорога» (М. Булгаков, «Мастер и Маргарита») Ближнего Востока будет определяться исходом двух выборов в странах, которых географически разделяет океан. Но проблема заключается не только в этом. Иран, его теократический режим больше осознает, что им надо, чего не скажешь о Трампе, даже об Израиле. Израиль не раз заявлял, что до тех пор, пока нынешний режим будет править Ираном, опасность для него и региона сохранится. Но чувствуется, что это не очень-то трогает Трампа, который в настоящее время ведет войну за Ормузский пролив, чтобы в будущем контролировать иранскую нефть, нефтяные потоки в такие страны, как Китай. А так Трампа не очень-то волнуют проблемы нынешнего иранского режима, он готов даже надеть чалму и сидеть с ними за одним столом, чтобы править Ираном и Ормузским проливом, конечно, иранской нефтью.