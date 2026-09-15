Армения и Китай обсудили новые направления взаимодействия и долгосрочного планирования в оборонной сфере.

Как сообщает # со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Армении, глава оборонного ведомства Сурен Папикян находится с визитом в КНР.

В рамках визита в Пекин министр встретился с министром обороны КНР, адмиралом Дун Цзюнем.

«В ходе встречи обсуждены вопросы армяно-китайского сотрудничества в сфере обороны и перспективы его развития. Стороны высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества в сфере обороны и подчеркнули важность развития новых направлений взаимодействия и долгосрочного планирования», — говорится в сообщении Минобороны.