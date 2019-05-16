Удар по имиджу России

Россию на Балканах преследуют неприятности. Причем как-то сразу, как говорится, в одном флаконе. Северная Македония на президентских выборах закрепила свой курс на вступление в НАТО. Сколько не пытались в Москве воспрепятствовать этому, ничего не получилось.

Соседняя Черногория уже вступила в Альянс, но там события развивались более драматично. Налицо попытка Кремля разыграть в этой стране донбасский сценарий в ноябре 2016 года. Он провалился и вот теперь суд в столице Черногории Подгорице поставил точку в этой истории.

Интерес Москвы к Балканскому полуострову имеет несколько оснований.

Во-первых, военно-стратегические. Российскому военному флоту в Средиземном море просто некуда приткнуться. Сирийский Тартус не может в настоящее время исполнять роль полноценной военно-морской базы. К тому же Иран не в восторге от наличия российских баз в Сирии и продолжает интриговать с целью их вытеснения. Москву и ее флот могут из Тартуса попросить, и сделать ничего будет нельзя.

С этой точки зрения необходимо в Адриатическом море получить такую базу. Черногория в этом отношении вполне подходит. Однако уходящая в НАТО страна ни в коем случае на такое не согласится. Поэтому нужно сменить правительство. Любым способом.

Во-вторых. Уход на Запад балканских славянских стран в Первопрестольной воспринимают с огромной обидой и считают предательством. Это весьма травмирующим образом действует не только на представления московских власть имущих, но и проникает вглубь российского общества воспитанного на представлении, что Москва — Третий Рим и Четвертому не бывать. Получается странная ситуация. Практически все славянские братья при первой же возможности стараются отодвинуться от своих московских защитничков как можно дальше. Это не только ментальное и пропагандистское поражение, но и серьезное дипломатическое.

Отсюда поощрение оппозиции в Черногории в ее действиях против вступления в НАТО. Ее лидеры часто ездили в Москву, оттуда привозили словесную, а как теперь оказалось не только, поддержку антизападному курсу. Когда стало известно, что победы оппозиция на парламентских выборах не добилась, начал осуществляться план Б — попытка государственного переворота. Предполагалось устроить все по донбасскому варианту. Вывести людей на улицу, начать захватывать здания органов власти, а дальше организовать приход в них других людей.

Для этих целей использовались местные кадры из сербских и черногорских националистов, некоторые из которых воевали на Донбассе. В подкрепление им приехали люди из России. Весьма вероятно, что данные о них были переданы из Киева компетентным органам в Белграде и Подгорице. Характерно, что сумевшие избежать ареста и бежавшие в Сербию участники заговора были там задержаны и переданы черногорским властям.

Газета Sunday Telegraph приводит слова министра обороны Черногории Предрага Босковича о том, что нет «ни малейшего сомнения» в том, что вместе с сербскими националистами заговор был профинансирован и организован российской разведкой.

Еще на этапе расследования Специальный прокурор Миливое Катнич заявил, что организатором путча была группа российских националистов. В Москве быстро поняли, что следы в попытке государственного переворота в Черногории быстро приведут в столицу соседней Сербии, которая явно стремится вступить в ЕС. Именно с этим был связан скоропалительный визит в Белград секретаря российского Совета безопасности Николая Патрушева для урегулирования ситуации. Следователи в Черногории и Сербии довольно быстро выяснили, что за заговором стояли российские агенты, а сербские и черногорские националисты лишь выполняли подсобную работу.

Сербия без особого шума депортировала нескольких россиян, причастных к черногорским событиям. При них было найдено 120 тысяч евро, а также, по свидетельству белградской газеты Danas, специальное оборудование, с помощью которого можно было следить за передвижениями Джукановича. Как писала британская газета Guardian, Патрушев извинялся за «несанкционированную Кремлем операцию».

Суд в Подгорице вынес обвинительный вердикт. Список осужденных возглавляют двое граждан России, признанных организаторами. Это — Эдуард Шишмаков (Широков) и Владимир Попов (Моисеев). В эфире телеканала TV Prva (Первый) прокурор Миливое Катнич прямо сказал, что «Он не Широков, а Эдуард Шишмаков, который в 2014 году был заместителем военного атташе в Польше, но выдворен из-за шпионажа в Россию как персона non grata. Этот паспорт был ему выдан российскими органами, он является членом российских спецслужб». Аналогично засветился и второй фигурант Владимир Попов (Моисеев). Очень напоминает историю с российскими агентами Башировым и Петровым, любителей шпилей собора в Солсбери, который они так и не посетили. Зато успели подбросить яд «Новичок» отцу и дочери Скрипалям.

Касаясь этих двух персон, судья Сусана Мугоша заявила, что их действия «наносили ущерб базовым конституционным и политическим основам Черногории с целью не допустить присоединения страны к НАТО». Конкретный план, по заключению суда, включал организацию переворота в день парламентских выборов 2016 года. Специально подготовленные группы людей должны были проникнуть под видом спецназовцев в парламент. Далее оппозиция захватывает здание, нейтрализует правоохранительные органы и захватывает власть в стране.

Планировалось также убийство премьер-министра Мило Джукановича. Победителем выборов должен был быть провозглашен Демократический фронт (ДФ), главная оппозиционная сила. По мысли заговорщиков, это сорвало бы планы вступления Черногории в НАТО.

Шишмаков и Попов были приговорены заочно к 15 и 12 годам заключения соответственно. Следом идут руководители ДФ Милан Кнежевич и Андрия Мандич. Суд признал, что их задача состояла в привлечении участников планируемых беспорядков и последующем захвате парламентского здания. Оба получили по пять лет тюрьмы.

Следующая группа осужденных — сербы. Бывший командир жандармерии Сербии Братислав «Бато» Дикич осужден на восемь лет заключения. Лидерам сербских ультранационалистических группировок Предрагу Богичевичу и Неманье Ристичу заочно назначено семь и пять лет заключения. Дело еще одного подозреваемого участника попытки переворота, Анание Никича, выделено в отдельное производство. Как заявила пресс-служба Генеральной прокуратуры России, «Он скрылся в России, получил статус беженца и потому не может быть выдан Черногории». Кто бы сомневался. На этот раз Россия своих не выдала. По крайней мере, пока.

Есть сведения, что заговор с целью переворота планировался не только в Черногории, но и в Сербии. Не случайно сразу после событий тогдашний премьер (ныне президент) Сербии Александр Вучич заявил об «иностранном элементе» в событиях. Он сообщил о содействии черногорской стороне в расследовании и задержании на сербской территории лиц, которые готовили «нелегальные действия» против Черногории и вели постоянную слежку за премьер-министром Мило Джукановичем с использованием «самых современных средств».

Сербский «националист, монархист и панславист» Саша Синджелич, воевавший в Донбассе на стороне ДНР, заявлял во время прямого телеэфира, что получил от Шишмакова €200 тысяч на организацию переворота. «Когда Демократический фронт предал меня и других сербов, которые хотели помочь ему прийти к власти, я добровольно сдался властям Черногории». За сотрудничество со следствием на суде Синджелич был уже не обвиняемым, а «особым свидетелем».

В заявлении черногорского правительства говорится, что «Судебная система страны продемонстрировала ее приверженность самостоятельности и сопротивлению любым формам давления и внешнего влияния. Черногория в качестве члена НАТО показала, что она твердо следует принципам интеграции и защиты европейских стандартов и ценностей».

Заговор, попытка государственного переворота в Черногории сыграли с Кремлем злую шутку. В июне 2017 года Черногория стала 29-м членом НАТО. И это означает полный провал российской политики на Балканах.