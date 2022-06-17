26-28 июня в Германии должна пройти встреча лидеров стран «большой семерки», в которую входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония. В преддверии саммита представители этих стран начали готовить для обсуждения вопрос о введении ограничения цены на поставки российских энергоресурсов, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим процессом. Тема введения «потолка» для цен на российскую нефть уже поднималась ранее, например, сделать так предлагал премьер-министр Италии Марио Драги во время встречи с президентом США Джо Байденом в мае. Однако сейчас, когда Россия вновь стала использовать газ в качестве оружия, сокращая поставки странам ЕС, зашла речь и об ограничении цены газа.

Дипломаты обсуждают возможность применения такого механизма к ценам и на нефть и на газ, но переговоры по нефти продвинулись дальше, рассказали два источника Bloomberg. Такой механизм предполагает введение каждой их присоединившихся к нему стран максимальной цены, по которой она будет покупать российские углеводороды. В случае с нефтью речь ранее шла о цене $30-40 за баррель.