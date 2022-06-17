26-28 июня в Германии должна пройти встреча лидеров стран «большой семерки», в которую входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония. В преддверии саммита представители этих стран начали готовить для обсуждения вопрос о введении ограничения цены на поставки российских энергоресурсов, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим процессом.
Тема введения «потолка» для цен на российскую нефть уже поднималась ранее, например, сделать так предлагал премьер-министр Италии Марио Драги во время встречи с президентом США Джо Байденом в мае. Однако сейчас, когда Россия вновь стала использовать газ в качестве оружия, сокращая поставки странам ЕС, зашла речь и об ограничении цены газа.
В повестку саммита G7 этот вопрос пока не включен.
Драги во время визита в США предложил создать картель импортеров нефти, который смог бы диктовать цену закупки. Министр финансов США Джанет Йеллен говорила ранее в июне, что переговоры о создании такой группы стран ведутся «исключительно активно». «Группа стран, которая будет это делать, должна быть достаточно большой, необходимо будет создать такую коалицию», – пояснила она.
На этой неделе «Газпром» начал сильно сокращать поставки в европейские страны, включая Германию, Италию, Словакию, Австрию, объяснив это ремонтом на компрессорной станции. Перекачка из Германии во Францию тоже прекратилась 15 июня. (moscowtimes.ru)