У стран Европы остались запасы газа на полтора месяца, в случае жестких санкций и отказа от поставок из России континент столкнется с серьезным кризисом.и тогда стоимость сырья взлетит еще сильнее.

Как передает # со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет обозреватель британского издания The Telegraph Том Рис.

«По экономике Германии будет нанесен самый тяжелый удар, если импорт энергоносителя из России прекратится», — говорится в статье.

Как уточнил автор, хранилища на континенте в настоящее время заполнены на 33%. В них находится 33 млрд кубометров газа, которых хватит до апреля. За прошлый год цена этого ресурса утроилась. По прогнозу экспертов, в случае негативных геополитических сценариев российское топливо перестанет поступать в Евросоюз и тогда стоимость сырья взлетит еще сильнее.